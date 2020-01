Rétrospective 2019, novembre (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Cinq vies sauvées par deux paramédics et leur détecteur de monoxyde de carbone

Le mercredi 23 octobre, Kim Bérubé et Harold Lemelin, tous deux paramédics à la Coopérative des paramédics du Grand-Portage, ont procédé à l’évacuation in extremis d’une famille lorsque le détecteur de monoxyde de carbone (CO) présent sur leur trousse de secours a retenti. Une famille entière aurait pu être décimée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/375270/cinq-vies-sauvees-par-deux-paramedics-et-leur-detecteur-de-monoxyde-de-carbone

Bris majeurs à l'église Saint-Patrice

Les forts vents qui ont fait bouger le clocher de l'église Saint-Patrice, le 1er novembre ont causé d'importants dommages, forçant la fermeture des lieux jusqu'à nouvel ordre. Les bris, localisés dans le joint se situant au-dessus de la section des cloches, sont majeurs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/375396/bris-majeurs-a-leglise-saint-patrice

Justine Pelletier est championne canadienne en rugby

La joueuse de rugby louperivoise Justine Pelletier, membre du Rouge et Or de l'Université Laval, est devenue championne canadienne, ce dimanche 3 novembre avec ses coéquipières. La formation de Québec s'est imposée en finale du championnat national de rugby féminin en remportant le match ultime par la marque de 22-14 contre les Gaels de l'Université Queen's. Justine Ouellet a aussi été nommée joueuse par excellence du tournoi.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/375419/justine-pelletier-est-championne-canadienne-en-rugby

Une palissade du Fort Ingall endommagée par le vent

Il n’y a pas que l’église Saint-Patrice à Rivière-du-Loup qui a subi des dommages à la suite de l’assaut des forts vents du 1er novembre. Une partie de la palissade de la façade ouest du Fort Ingall, située à Témiscouata-sur-le-Lac, est tombée, puisqu’un poteau maitre planté dans le sol a cédé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/375600/une-palissade-du-fort-ingall-endommagee-par-le-vent

Une carcasse de béluga et son veau retrouvés à Cacouna

En avant-midi le 9 novembre, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins a reçu le signalement d’un béluga et son veau retrouvés morts sur les berges à Cacouna, dans le secteur du quai. Il s’agissait de la 16e carcasse à être retrouvée sur les berges du fleuve Saint-Laurent cette année.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/375896/une-carcasse-de-beluga-et-son-veau-retrouves-a-cacouna

Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina médaillés de bronze en Chine

Après un début de compétition en force avec une 2e position lors du programme court au Grand Prix ISU de patinage artistique (Coupe Shiseido) à Chongqing, en Chine, le couple de patinage artistique formé de Lubov Ilyushechkina et du Pistolois Charlie Bilodeau a mis la main sur une médaille de bronze, le 9 novembre. Ils patinent ensemble depuis le printemps 2019 seulement.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/375892/charlie-bilodeau-et-lubov-ilyushechkina-medailles-de-bronze-en-chine

Les Guerriers remportent un 3e championnat d'affilée

La tension était à son comble, à la toute fin du 4e quart du match de finale opposant les Griffons de Gaspé et les Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Avec un pointage de 21 à 19 en faveur des joueurs louperivois, tout était encore possible. Grâce à un botté de placement bloqué à la toute dernière seconde de jeu, les Guerriers juvéniles ont remporté un 3e titre consécutif, le 10 novembre devant leurs partisans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/375909/les-guerriers-remportent-un-3e-championnat-daffilee

Le Club de golf de Cacouna en mode survie

Le Club de golf de Cacouna est à la croisée des chemins. Alors que les dépenses sont plus importantes que les revenus, et que la possibilité d’emprunter n’est plus là, sa survie est menacée. La situation précaire du club a été exposée aux membres, le 2 novembre dernier, lors d’une assemblée générale extraordinaire. La solution qui a le plus de sens pour les membres est la vente du chalet situé au 960, rue du Patrimoine.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/376114/le-club-de-golf-de-cacouna-en-mode-survie

Baseball : Marc-Émile Dionne nommé bénévole de l’année au Bas-Saint-Laurent

Le gestionnaire aux équipements et programmes sportifs à la Ville de Rivière-du-Loup, Marc-Émile Dionne, a été récompensé pour son apport au baseball dans le cadre des plus récentes assises annuelles de Baseball Québec. Il a reçu le titre de bénévole de l’année pour la région du Bas-Saint-Laurent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/376104/baseball-marc-emile-dionne-nomme-benevole-de-lannee-au-bas-saint-laurent

Nouvelle tarification pour les utilisateurs de la SÉMER

La direction de la Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER) a annoncé la mise en place d'une nouvelle tarification pour l'utilisation de l'usine de biométhanisation, le jeudi 14 novembre. Dorénavant, il en coutera 10 $ par année par citoyen pour les municipalités.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/376230/nouvelle-tarification-pour-les-utilisateurs-de-la-semer

Regard photographique sur l’histoire du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup a dévoilé sa toute nouvelle exposition permanente le 14 novembre, intitulée «Visages et paysages». Elle met en valeur sa riche collection de 250 000 photographies, où le visiteur entre en contact direct avec l’histoire de la région, grâce aux portraits de grand format et aux scènes de la vie quotidienne captés par les photographes du passé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/376273/regard-photographique-sur-lhistoire-du-bas-saint-laurent

Québec ne financera pas les réparations de l'Héritage 1

La décision est tombée le 14 novembre en après-midi au bureau du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif. Québec n'accordera aucune aide financière pour rénover le traversier l'Héritage 1, qui nécessite des travaux de l'ordre de 5 M$. Une saga qui n’est pas encore terminée, à l’aube de l’année 2020. La mobilisation s’est depuis organisée à Trois-Pistoles, afin que ce lien fluvial entre les deux rives reste bien vivant.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376325/quebec-ne-financera-pas-les-reparations-de-lheritage-1