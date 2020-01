Rétrospective 2019, septembre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Soucy Industriel en 391e position au palmarès Growth 500

Pour une deuxième année consécutive, l'entreprise Soucy Industriel figure au palmarès Growth 500 publié par le magazine Maclean’s, c'est-à dire parmi les entreprises canadiennes sur la croissance de leurs revenus sur cinq ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/371673/soucy-industriel-en-391e-position-au-palmares-growth-500

Ingrid St-Pierre en nomination à l'ADISQ

L'auteure-compositrice-interprète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Ingrid St-Pierre, était en nomination au Gala de l'ADISQ dans la catégorie Album de l'année - Adulte contemporain pour son nouvel opus lancé en janvier 2019, «Petite plage».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/371923/ingrid-st-pierre-en-nomination-a-ladisq

429 400 $ pour la dalle de l'aréna Bertrand-Lepage

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 3 septembre le conseil municipal de Trois-Pistoles s’est réuni afin d’accepter une soumission pour le projet de réfection de la dalle de béton de l'aréna Bertrand-Lepage. C'est la soumission de Construction Béton 4 saisons, à 429 400 $ qui a été retenue. La réouverture de l’aréna a eu lieu en décembre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/371814/429-400-$-pour-la-dalle-de-larena-bertrand-lepage

Réouverture de l’atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du-Loup

Les membres de l’Atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du-Loup ont retrouvé leurs amis pour bricoler le bois. Le samedi 14 septembre, on a procédé à une réouverture officielle avec la participation de la mairesse Sylvie Vignet. À la suite des dommages causés par un début d’incendie en mai 2018, les activités de l’atelier ont été interrompues durant plus d’un an.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/371711/reouverture-de-latelier-de-menuiserie-communautaire-de-riviere-du-loup

Le film «Antigone» de Sophie Deraspe choisi pour la course aux Oscars

Le long métrage «Antigone» de la réalisatrice louperivoise Sophie Deraspe a été sélectionné pour représenter le Canada dans la course à l'Oscar du Meilleur film international ce 20 septembre. Cette annonce est survenue quelques jours à peine après que ce même film a remporté le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/372120/le-film-antigone-de-sophie-deraspe-choisi-pour-la-course-aux-oscars

Près de 2 M$ pour Innova-Centre

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, n'a pas caché sa satisfaction devant l'annonce d'une aide financière de 1 993 789 $ pour la construction d'un motel industriel à Témiscouata-sur-le-Lac. C'est la ministre Marie-Eve Proulx qui a confirmé l'octroi lors de son passage à la Chambre de commerce du Témiscouata.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/372071/pres-de-2-m$-pour-innova-centre

Saint-Clément, hôte du tout premier motel industriel de la MRC des Basques

La Municipalité de Saint-Clément accueille désormais le tout premier motel industriel du parc industriel régional éclaté de la MRC des Basques, qui a nécessité un investissement de 1,2 M$. Il s’agit du premier d’une série de plusieurs bâtiments qui seront mis à la disposition des entrepreneurs afin de dynamiser le secteur économique des Basques.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/372251/saint-clement-hote-du-tout-premier-motel-industriel-de-la-mrc-des-basques

Un nouveau centre des loisirs célébré à Cacouna

Une centaine de citoyens et de membres de la communauté d’affaires de Cacouna se sont réunis le 20 septembre afin d’assister à l’inauguration du Centre des loisirs Place St-Georges. Construit au cout de 1,8 M$, le bâtiment répond désormais aux besoins actuels et futurs des familles de la municipalité. L’ancienne infrastructure avait de l’âge et datait de 1974.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/372269/un-nouveau-centre-des-loisirs-celebre-a-cacouna

Ils soulignent leur union au cimetière de Dégelis

Le 13 septembre, Yanick Desrosiers et Marie-Pier Castonguay ont célébré leur mariage à Dégelis. Leur union a toutefois été assombrie lorsqu’ils ont constaté que des branches jonchaient les sentiers du cimetière, où ils souhaitaient tenir une célébration significative, sur la tombe du père de la mariée. Il faut dire que les mariés n’ont pas manqué de faire tourner les têtes sur leur passage et d’attirer l’attention, vêtus de tenues noires stylisées aux influences médiévales. Les deux parties (la Fabrique et les mariés) se sont d’ailleurs entendues pour que le tout se déroule dans le respect.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/372290/ils-soulignent-leur-union-au-cimetiere-de-degelis

Rivière-du-Loup marche pour le climat

La marche pour le climat du 27 septembre a attiré environ 500 personnes au centre-ville de Rivière-du-Loup. Des citoyens de tous les horizons, membres d'organismes communautaires, travailleurs et étudiants se sont rassemblés au Centre culturel Berger afin de demander aux décideurs politique de s'engager concrètement dans la lutte aux changements climatiques.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/372686/riviere-du-loup-marche-pour-le-climat

Billy Rioux: entre nature et authenticité

Donner rendez-vous à Billy Rioux, coureur des bois chevronné, c’est aller à la rencontre d’un aventurier dont les exploits se font l’écho des premiers colons de la Nouvelle-France. Historien de formation, il met à profit les techniques ancestrales de survie dans ses nombreuses aventures.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/372697/billy-rioux-entre-nature-et-authenticite

Atelier de transformation des aliments : un lieu de travail et un incubateur d’entreprises

Le 20 septembre dernier, Info Dimanche a assisté à une journée portes ouvertes du futur Atelier de transformation des aliments du Témiscouata situé au CETTA, 656 rang Notre-Dame-des-Champs à Pohénégamook. Il s’agit d’un incubateur bioalimentaire pour faciliter la création de nouvelles entreprises ou de produits au Bas-Saint-Laurent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/372264/atelier-de-transformation-des-aliments-un-lieu-de-travail-et-un-incubateur-dentreprises

Nathan Ouellet nommé assistant-capitaine avec l’Océanic

Le joueur de hockey louperivois, Nathan Ouellet, appuie Alexis Lafrenière dans son rôle de capitaine de l’Océanic de Rimouski pour la saison 2019-2020. L’athlète de 19 ans a été nommé assistant-capitaine dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de l’organisation.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/372760/nathan-ouellet-nomme-assistant-capitaine-avec-loceanic