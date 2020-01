Rétrospective 2019, décembre (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un don permet l’achat d’un nouvel équipement au Centre hospitalier de Trois-Pistoles

Une chaise facilitant les petites chirurgies a récemment été acquise au Centre hospitalier de Trois-Pistoles. Un achat rendu possible grâce à un généreux don fait à la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques. L'annonce a été effectuée au début décembre.

La MRC de Rivière-du-Loup a remis 653 119 $ à des organismes de son territoire grâce au Fonds éolien Viger-Denonville

Pour la période de juin 2018 à septembre 2019, la MRC a octroyé une aide financière de 653 119 $, via le Fonds éolien Viger-Denonville, permettant ainsi la réalisation de 27 projets locaux et territoriaux.

Patinothon de l’Océanic : tout un record dans les Basques

C’est le samedi 30 novembre qu’avait lieu à l’aréna de Saint-Jean-de-Dieu le 25e Patinothon de l’Océanic de Rimouski. Les équipes membres de l’Association du hockey mineur des Basques (AHMB) y ont récolté une somme record totalisant 21 584,76 $.

Manque de places en CPE : environ 250 à Rivière-du-Loup

Plus tôt cet automne, le conseil municipal et le CPE de Rivière-du-Loup estimaient qu’il manquerait environ 400 places afin de répondre aux besoins des familles. À la suite d’une rencontre avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ce nombre est maintenant de 250 places.

Denis Lagacé sera le nouveau directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup

Directeur général par intérim depuis aout dernier, Denis Lagacé a été promu au poste de directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup. Une résolution viendra officialiser le tout lors de la séance ordinaire du conseil le 9 décembre prochain. La prise d’effet sera toutefois rétroactive au 1er décembre.

Le député Maxime Blanchette-Joncas est officiellement assermenté

Le nouveau député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a prêté serment le 2 décembre dernier au cours d’une cérémonie au Parlement d’Ottawa. Il était accompagné de ses proches pour l’occasion.

Spectacle-bénéfice Desjardins : 50 000 $ pour la cause des soins palliatifs au KRTB

Le dimanche 1er décembre, les planches de la salle de spectacle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup ont vibré à l’unisson alors que plus de 170 participants provenant de tout le KRTB ont uni talents, efforts et créativité dans le but d’offrir deux spectacles au profit de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

La ministre McCann annonce l’ajout de trois stations de dialyse à Rivière-du-Loup

En vue d’améliorer l’accessibilité des soins et des services pour les personnes souffrant d’insuffisance rénale dans la région de Rivière-du-Loup, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé un rehaussement du nombre de stations de traitement de dialyse.

Une Maison des Jeunes à Notre-Dame-du-Lac

Dans le cadre d’un projet de réalisation d’une Maison des Jeunes dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, Jimmy Dunphy, avec son groupe musical KNOBLESS, a présenté un concert bénéfice le 2 novembre dernier à la salle Témiscouata.

1,8 M$ pour la nouvelle caserne de Saint-Antonin

L'appel d'offres concernant la construction de la nouvelle caserne de Saint-Antonin s'est officiellement terminé le 28 novembre. Le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité, Yvan Rossignol, a confirmé que le prix du soumissionnaire le plus bas cadrait bien avec les projections établies, soit environ 1,8 M$.

La slameuse Véronica Rioux championne nationale

Une slameuse originaire de Trois-Pistoles, Véronica Rioux, a remporté la 13e finale de la Ligue québécoise de slam (Grand slam de poésie) organisée du 29 novembre au 1er décembre à Québec. Cet accomplissement concrétise ses 12 dernières années passées à monter sur la scène et à transmettre sa poésie au public.

L’équipe d’Info Dimanche récolte 4 700 $ pour La grande guignolée des médias

Grâce à la générosité des automobilistes qui se sont arrêtés à l’intersection des rues Lafontaine et Fraser à Rivière-du-Loup pour offrir leurs dons aux employés d’Info Dimanche le 5 décembre, un montant de 4 700 $ a été amassé pour La grande guignolée des médias, organisée par la Société Saint-Vincent-de-Paul.

Snocross : un événement de haut calibre à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac vibrera au son des moteurs de puissantes motoneiges, en janvier, alors que le Championnat provincial de Snocross SCMX y tiendra la première manche de sa série. Une annonce qui réjouit les athlètes et amateurs de toute la région.

La crème des coureurs de snocross du Québec débarquera ainsi le 11 janvier prochain afin de participer à des épreuves de haut calibre organisées dans le stationnement des Galeries Témis, sur la rue Commerciale, dans le quartier Cabano.

Un rapport encourageant pour l’Héritage 1

Le dossier de l'Héritage 1, dans les Basques, en a été un important fin 2019. Le 6 décembre, on apprenait que le rapport de contre-expertise du traversierreliant Trois-Pistoles et les Escoumins révélait qu’en effectuant tous les entretiens et mises à niveau nécessaires, le navire pourrait encore naviguer pendant une quarantaine d’années.

Un coffret de musique apaisante pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

L’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup a mis sur pied un projet musical d’envergure au cours de la dernière année. Elle a lancé le 4 décembre dernier un album de musique douce et apaisante intitulé «Cadence», destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais également à tous les mélomanes en quête de quiétude.

Culturisme : Alex Bourgoin champion à Saint-Hyacinthe

Un jeune homme de Rivière-du-Loup qui pratique le culturisme a vu ses efforts et sa rigueur être récompensés, le 10 novembre dernier. Alex Bourgoin, 20 ans, a remporté la Coupe Espoir Québec 2019 de Saint-Hyacinthe dans sa catégorie d’âge. C’était la première fois que le jeune homme participait à une compétition dans ce sport et il a vécu le meilleur des scénarios. Il est monté sur la plus haute marche du podium chez les juniors 23 ans et moins (classique).

Décontamination : dépassement de coût important au Domaine Kogan

Les travaux de décontamination du Domaine Kogan auront été une véritable boite de Pandore. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont terminés. Cependant, ils auront couté beaucoup plus cher que prévu.

Les élus ont confirmé, mardi lors de la séance du conseil municipal, un dépassement de cout important dans ce dossier. Initialement estimés à 197 000 $, les travaux de la dernière phase de réhabilitation environnementale du terrain de 16 000 mètres carrés auront couté plus de deux fois plus cher, soit 461 000 $.

Rivière-du-Loup toujours en charge de la caserne incendie de Cacouna

La gestion du Service de sécurité incendie de Cacouna sera de nouveau la responsabilité de la Ville de Rivière-du-Loup et de son propre Service de sécurité incendie dirigé par Éric Bérubé. Une nouvelle entente entre les deux parties a été conclue et elle est valide jusqu’au 31 décembre 2020.

Assurance-emploi : Marie-Hélène Dubé rencontre Justin Trudeau à Ottawa

La Louperivoise Marie-Hélène Dubé a fait voyage à Ottawa, ce lundi 9 décembre, afin de rencontrer le premier ministre Justin Trudeau au sujet de son combat pour faire étendre de 15 à 50 semaines les prestations d’assurance-emploi pour les congés de maladie.

Un projet-pilote de gériatrie sociale dans les Basques

L’organisme communautaire Logis-Aide des Basques a reçu le 11 décembre une enveloppe de 300 000$ du gouvernement du Québec afin de développer un projet-pilote de gériatrie sociale en collaboration avec la Fondation Ages, pour une durée de 18 mois. Il vise à rejoindre les ainés en situation de vulnérabilité pour briser leur isolement social et favoriser leur maintien à domicile.

Incendie chez JM Bastille de Rivière-du-Loup

Environ 70 pompiers des différents services incendie de la région ont bravé un froid mordant afin de combattre un violent incendie qui s’est déclaré à l’entreprise de récupération de métaux J.M. Bastille de Rivière-du-Loup, le 12 décembre.

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques remporte 50 000$

Sélectionné parmi les 125 projets du concours philantropique pancanadien du iA Groupe financier, le Centre d’aide aux proches aidants des Basques à Trois-Pistoles, soutenu par le vote du public, a remporté la 3e place et un don de 50 000$. Ce montant permettra de consolider les services de soutien à domicile et d’augmenter le nombre d’heures offertes aux proches aidants du territoire de la MRC des Basques.

Agressions sexuelles sur des personnes mineures : Léopold Lévesque risque l'emprisonnement

Un septuagénaire originaire de Saint-Marc-du-Lac-Long, Léopold Lévesque, risque l'emprisonnement pour des gestes à caractère sexuel commis sur des personnes mineures commis sur une période de plus de 40 ans. Il a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup le 13 décembre.

Consommation de l’eau potable : Rivière-du-Loup exemplaire

Décidément, la Ville de Rivière-du-Loup fait un très bon travail en matière d’eau potable. À peine quelques semaines après avoir vu la qualité de son eau recevoir une cote cinq étoiles, voilà que les nouvelles sont aussi très positives concernant sa consommation sur le territoire.

Notre-Dame-du-Portage protège son noyau religieux

La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage a adopté le 2 décembre un projet de règlement de zonage afin de créer une zone particulière pour le noyau religieux, qui comprend le secteur du presbytère, l’église et le cimetière. Elle veut ainsi s’assurer que ce lieu conserve sa vocation communautaire et publique.

Challenge CCM : les Albatros sont champions!

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont fait taire les mauvaises langues et ont réussi ce que plusieurs croyaient impossible en remportant les grands honneurs du Challenge Midget AAA CCM 2019, ce dimanche 15 décembre. Les oiseaux ont vaincu les Chevaliers de Lévis, champions en titre, par la marque de 2 à 1.

