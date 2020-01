Rétrospective 2019, octobre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

L’EBO RDL lance les galas de la Trilogie des Conquérants

Après cinq ans, l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBORDL) annonce le retour de ses galas régionaux dès le 16 novembre prochain à l’Hôtel Universel. Elle présentera alors le Gala Kamco de la Trilogie des conquérants, une série de trois galas régionaux annuels prévus en 2019, 2020 et 2021.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/373931/lebo-rdl-lance-les-galas-de-la-trilogie-des-conquerants

Le Défi Everest de Rivière-du-Loup amasse 134 981,36 $

L’édition 2019 du Défi Everest en équipe avec Premier Tech a permis de remettre une somme globale de 134 981 $ à 39 organismes. C’est le 15 octobre dernier à la Salle Hélène-Dubé de l’École secondaire de Rivière-du-Loup que les représentants de ces organisations ont reçu le don amassé par les participants en sol louperivois.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/373973/le-defi-everest-de-riviere-du-loup-amasse-134-98136-$

SÉMER : Simon Périard envoie une autre missive au préfet de la MRC de Rivière-du-Loup

Le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, a fait parvenir une autre lettre au préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, le 15 octobre afin de lui demander les états financiers et d'autres documents à propos de la Société d'économie mixte et d'énergie renouvelable (SÉMER) et de sa gestion de l'usine de biométhanisation.

M. Périard se fait le porte-parole de certains de ses collègues à la table de la MRC et estime «manquer d'informations essentielles permettant d'évaluer notre investissement et de connaitre les orientations de l'entreprise».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/374018/semer-simon-periard-envoie-une-autre-missive-au-prefet-de-la-mrc-de-riviere-du-loup

Premier Tech honorée lors des Prix Créateurs d’emplois du Québec

Premier Tech fait partie des 38 entreprises honorées lors de la troisième édition des Prix Créateurs d’emplois du Québec au Centre des congrès de Québec. L’entreprise a remporté le prix «Champion» pour la région du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre de ce grand rendez-vous économique national.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/374022/premier-tech-honoree-lors-des-prix-createurs-demplois-du-quebec

Gabriel Dumont rappelé par le Wild du Minnesota

Une journée avant que le Wild du Minnesota accueille les Canadiens de Montréal, l’organisation a rappelé l’attaquant Gabriel Dumont de son club-école. L’annonce a été faite le samedi 19 octobre, sur l’heure du midi, par le directeur général Bill Guerin. Dumont, qui faisait bonne impression depuis le début de la saison avec le Wild de l’Iowa, a obtenu une chance lorsque l’équipe a placé l’attaquant Mats Zuccarello sur la liste des joueurs blessés. Il a ainsi ajouté quelques matchs à sa fiche dans la grande ligue.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/374256/gabriel-dumont-rappele-par-le-wild-du-minnesota

Soleil, sourires et bonheur à La Grande marche 2019

Petits et grands ont été très nombreux à se rassembler afin de participer à la deuxième organisation de La Grande Marche 2019 de Rivière-du-Loup, une activité prônant l’importance de l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie. Plusieurs centaines de citoyens ont ainsi profité du soleil d’automne pour franchir un parcours de 5 km dans la joie et le sourire. Organisée en collaboration avec le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), La Grande marche s’est tenue dans une centaine de villes au Québec du 18 au 20 octobre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/374267/soleil-sourires-et-bonheur-a-la-grande-marche-2019

Le Domaine Acer mérite les grands honneurs du 28e Gala de l’Entreprise du Témiscouata

C’est le Domaine Acer d’Auclair qui a mérité les grands honneurs du 28e Gala de l’Entreprise du Témiscouata tenu le 19 octobre à Pohénégamook dans le magnifique bâtiment du 1555, rue Principale. En plus du trophée de l’Entreprise de l’année, Nathalie Decaigny et Vallier Robert sont repartis avec le prix dans la catégorie Entreprise touristique.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/374268/le-domaine-acer-merite-les-grands-honneurs-du-28e-gala-de-lentreprise-du-temiscouata

19 720 $ pour la Maison Desjardins

Lors de la remise des chèques par l’organisation du Défi Everest en équipe avec Premier Tech 2019 à Rivière-du-Loup, la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB s’est vue octroyer un montant de 19 720 $. Cette somme très importante est le résultat des efforts de plusieurs personnes sensibles à la cause: Nathalie Dumais, plusieurs bénévoles et personnels de la Maison Desjardins, Dany Pelletier, l’équipe Bérubé GM, l’équipe Carrefour du camion Freightliner et l’équipe de Johanne Lafrance.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/374224/19-720-$-pour-la-maison-desjardins

Clara Boucher qualifiée pour le championnat canadien des moins de 20 ans

C’est dans l’uniforme noir et rouge du Centre régional canadien d’entrainement que Clara Boucher s’est présenté à la Coupe Canada de patinage de vitesse courte piste qui avait lieu à Sherbrooke du 18 au 20 octobre 2019. Au terme de la compétition, elle a terminé au 15e rang au cumulatif et a obtenu son laissez- passer pour le championnat canadien des moins de 20 ans (junior) qui a eu lieu quelques semaines plus tard à Calgary.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/374306/clara-boucher-qualifiee-pour-le-championnat-canadien-des-moins-de-20-ans

Maxime Blanchette-Joncas élu dans Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques

Après deux mandats, le député sortant, le néo-démocrate Guy Caron, a mordu la poussière alors que le représentant du Bloc québécois Maxime Blanchette-Joncas, porté en partie par la vague bloquiste, a remporté la victoire dans Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques. M. Blanchette-Joncas a aussi devancé Chantal Pilon, Nancy Brassard-Fortin, Pierre Lacombe, Lysane Picker-Paquin et Jocelyn Rioux.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/elections-canada-2019/374397/maxime-blanchette-joncas-elu-dans-rimouski-neigette-temiscouata-les-basques

Bernard Généreux réélu dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Les électeurs de la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup ont accordé leur confiance et un deuxième mandat consécutif au député conservateur sortant, Bernard Généreux. L'homme politique a notamment battu Louis Gagnon, Hugo Latulippe et Aladin Legault-D'Auteuil.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/elections-canada-2019/374405/bernard-genereux-reelu-dans-montmagny-lislet-kamouraska-riviere-du-loup

Un chien de sang atteint par balles au Témiscouata

La communauté des conducteurs de chiens de sang a été ébranlée lorsque la partenaire de travail de Patrick Alexandre, Jessy, un chien de rouge du Hanovre, a été blessée par balles en forêt le 21 octobre en après-midi au Témiscouata.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/374527/un-chien-de-sang-atteint-par-balles-au-temiscouata

Un court métrage de Benoit Ouellet primé à Amsterdam

Le court métrage du cinéaste de Rivière-du-Loup Benoit Ouellet, intitulé «L’amour» a remporté le prix du meilleur court métrage au Festival de film indépendant d’Amsterdam qui se déroulait du 8 au 12 octobre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/374603/un-court-metrage-de-benoit-ouellet-prime-a-amsterdam

Projet d’hébergement pour ainés actifs de Trois-Pistoles : des résultats concluants

Le 15 octobre dernier, Jean-Pierre Rioux, maire de la Ville de Trois-Pistoles, était accompagné de Pierre Bélanger, économiste, pour présenter les résultats de l’étude de faisabilité du projet d’hébergement pour ainés actifs de Trois-Pistoles à la cafétéria de l’école secondaire devant près de 120 personnes s’étant déplacées pour l’occasion. Rappelons qu’à l’été, ce sont plus de 120 personnes qui ont répondu à l’appel d’intérêt pour ce type d’hébergement, à la demande de la Ville de Trois-Pistoles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/374669/projet-dhebergement-pour-aines-actifs-de-trois-pistoles-des-resultats-concluants

Palmarès des écoles secondaires : le top 5 du Bas-Saint-Laurent

L’Institut Fraser, en collaboration avec le Journal du Québec, a publié le 25 octobre le palmarès des meilleures écoles secondaires du Québec, comme c’est désormais la tradition chaque année. Au Bas-Saint-Laurent, le top 5 est marqué par la présence de deux écoles de la région du Témiscouata, soit les écoles secondaires de Cabano et de Dégelis.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/374763/palmares-des-ecoles-secondaires-le-top-5-du-bas-saint-laurent

Une défaite et un record battu pour le Match en rose des 3L

Malgré leur défaite de 3 à 1 contre les Éperviers de Sorel-Tracy le 25 octobre au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup pour le Match en rose, les 3L de Rivière-du-Loup ont tout de même célébré une victoire. Ils ont réussi à amasser, lors de cet évènement spécial annuel, une somme de 9 043 $ au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec, grâce à une assistance de 1 572 spectateurs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/374827/une-defaite-et-un-record-battu-pour-le-match-en-rose-des-3l

Leïla Beaudoin remporte son premier combat professionnel

a boxeuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac Leïla Beaudoin a connu un début en boxe professionnelle percutant le 25 octobre en remportant son tout premier combat par décision unanime des juges contre son adversaire Tereza Dvorakova au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec. Beaudoin a été dominante face à son opposante tchèque, enregistrant des cartes de 40-36 des trois juges. Sa main arrière a fait des dommages.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/374828/leila-beaudoin-remporte-son-premier-combat-professionnel

Solide prestation d’Elliot Bérubé à Hawaï

Le Louperivois Elliot Bérubé ne s’est pas présenté au Championnat mondial de cross-triathlon en touriste, ce dimanche 27 octobre, à Hawaï. L’athlète a connu une impressionnante performance en terminant au 8e rang dans la catégorie 15-19 ans et en prenant la 111e position sur 566 concurrents au classement cumulatif.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/374854/solide-prestation-delliot-berube-a-hawai

Yvan L’Heureux, aller au bout de soi

À juste titre, on pourrait souligner que le 19 octobre dernier Yvan L'Heureux a été le premier québécois à avoir pris part au Big Dog’s Backyard Ultra, mais ça serait cantonner la présence du Louperivois à un seul drapeau. L'expérience a été toute autre. Ajouté ici des mots comme défi, dépassement, résilience, honneur et partage.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/374952/yvan-lheureux-aller-au-bout-de-soi

Chantier de l’autoroute 85 : 22 passages pour la faune

Des représentants du ministère des Transports ont fait visiter le 28 octobre à des élus municipaux les différents chantiers en cours pour la construction de l’autoroute 85. On a également profité de l’occasion pour parler davantage des mesures qui sont mises en place pour la connectivité faunique, soit 22 passages sous la structure routière. En fait, huit passages fauniques et 40 kilomètres de clôture sont prévus pour la grande faune et 14 passages de plus petites tailles pour les petits et moyens animaux.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/374938/chantier-de-lautoroute-85-22-passages-pour-la-faune

Firefit : Claude Bélanger champion du monde en relais hybride

S’il n’a pas réussi à défendre son titre de champion du monde de Firefit dans la catégorie individuelle, le pompier originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Claude Bélanger, a mis la main sur le titre en relais hybride.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/375040/firefit-claude-belanger-champion-du-monde-en-relais-hybride

Le Stade de la Cité des jeunes sera rénové pour 9,4 M$

Les travaux de réfection du Stade de la Cité des Jeunes, qui impliquent entre autres la construction d’une glace de dimension olympique, couteront en peu plus cher que ce qui était initialement prévu. Lors de la séance du conseil municipal du lundi 28 octobre, les élus ont déposé et présenté un règlement pourvoyant l’emprunt d’une somme de 9 419 949 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/375028/le-stade-de-la-cite-des-jeunes-sera-renove-pour-94-m$

Gants dorés : Noah Michaud et William Caillouette brillent

Trois pugilistes de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ont brillé lors de la présentation des plus récents Gants dorés, du 25 au 27 octobre, à Chicoutimi. Noah Michaud et Mélina Laplante ont mis la main sur la médaille d’or tant convoitée, alors que William Caillouette peut être fier d’une médaille d’argent qu’il n’a pas volée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/375045/gants-dores-noah-michaud-et-william-caillouette-brillent

AMT Moulage dans le top 300 des plus grandes PME du Québec

Dans son édition du 26 octobre, le journal Les Affaires dresse la liste des 300 plus importantes PME du Québec. Parmi ces entreprises, on retrouve au 234e rang AMT Moulage, le joyau économique de Saint-Cyprien.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/375157/amt-moulage-dans-le-top-300-des-plus-grandes-pme-du-quebec