Rétrospective 2019, octobre (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Saint-Louis-du-Ha! Ha! : la réfection de la rue Pelletier débute

La municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a annoncé le 1er octobre qu’elle entamait enfin les travaux de réfection, mais particulièrement le prolongement, de la rue Pelletier. Un projet de 1,2 M$ qui a été octroyé à Construction BML division Sintra. Ce nouveau projet domiciliaire permettra d’aménager 15 nouveaux terrains pour les expropriés de la route 185 et pour de nouveaux résidents qui voudraient s’y établir.

Trial : la famille Fortin-Bélanger au sommet

La saison 2019 de moto trial a pris au début octobre avec la dernière tranche du championnat québécois. Hôte du dernier événement présenté à Notre-Dame-du-Portage, la famille Fortin-Bélanger, représentée par Michel, Félix, Paul-Yvan et Axele, a profité de l’occasion pour terminer au sommet des différentes catégories.

Les FireFit Championships seront de retour au Témiscouata

Les amateurs qui ont découvert et apprécié l’univers des FireFit Championships, cet été à Témiscouata-sur-le-Lac, se réjouiront d’apprendre que ce rendez-vous provincial sera de retour en 2020 pour une 2e édition. Témiscouata-sur-le-Lac fait ainsi partie du calendrier estival de l’organisation publié le 2 octobre

Gabriel Bourque perce l’alignement des Jets de Winnipeg

Le nom du joueur du hockey originaire du Témiscouata, Gabriel Bourque, figurait dans la liste des joueurs qui forment l'alignement officiel des Jets de Winnipeg pour l’ouverture de la saison 2019-2020. Bourque, 29 ans, a fait sa place grâce à un bon camp d’entrainement. Depuis, il a été ennuyé par une blessure, mais il a tout de même disputé 23 matchs avec la formation du Manitoba.

À 75 ans, Yvon Ouellet accumule les montées

Yvon Ouellet, un septuagénaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, continue de prouver que le sport garde jeune et en santé. Au début octobre, à La Pocatière et Rimouski, l’athlète a complété deux nouveaux «Défi Everest», portant à quatre son palmarès 2019. C’est donc 91 montées et plusieurs dizaines de kilomètres qu’il a accumulés en quelques semaines, dont près de la moitié en quelques jours.

Saisie de stupéfiants à Packington

De la méthamphétamine, de la cocaïne et du cannabis ont été saisis dans une résidence de Packington le mercredi 2 octobre. Un homme de 63 ans a été arrêté avant d'être libéré en attendant la suite des procédures.

Un appel d’offres sans réponse pour le service de contrôle animalier à Rivière-du-Loup

L’appel d’offres lancé par la Ville de Rivière-du-Loup afin de mettre en place un service de contrôle animalier destiné aux résidents de la MRC de Rivière-du-Loup pour une durée de cinq ans est resté lettre morte. À la date limite du 25 septembre, aucune proposition n’a été soumise à la Ville dans le délai imparti. À l'époque, les élus avaient mentionné vouloir prendre connaissance du résultat de l’appel d’offres avant décider de leurs orientations dans ce dossier.

Un 2e Marathon de la création réussi à Trois-Pistoles

La compagnie Mars elle danse parrainée par les Amis de l’art de la Maison du notaire de Trois-Pistoles ont présenté le 2e Marathon de la création du 11 au 13 septembre.

Une toute nouvelle remontée mécanique au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu continue de se renouveler en proposant à sa clientèle une toute nouvelle remontée mécanique de type téléski à enrouleur. Un investissement de 1 250 000 $ a été nécessaire afin d’offrir aux adeptes de ski et de planche à neige de tous les niveaux un domaine skiable bonifié et amélioré.

Appel à la bombe à l'École Thibaudeau

L'École Thibaudeau, Centre d'éducation des adultes de Kamouraska - Rivière-du-Loup, a été évacuée le lundi 7 octobre pendant près de 45 minutes à la suite d'un appel téléphonique laissant craindre pour la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur du bâtiment. Selon nos informations, il s'agirait d'un appel à la bombe non fondé. Près de 80 personnes, incluant élèves, enseignants et personnel administratif de l'école, ont été évacuées vers l'église St-François.

L’exploit de François Paquet récolte 25 270 $

Le 5 octobre dernier, François Paquet, directeur de la Caisse Desjardins de Mont-Joli Est de la Mitis, parcourait 100km en course à pied. Il s’était donné ce défi spectaculaire de courir de Cacouna à Rimouski au profit de Centraide. Sous un soleil radieux et une température idéale, M. Paquet a été accompagné par de nombreux coureurs qui se relayaient pour le soutenir dans cet effort considérable.

Opération Nez Rouge de Rivière-du-Loup : «À l’année prochaine»

Identifier un conducteur désigné lors des soirées festives de la période des fêtes était encore plus important que jamais, cette année, dans la région de Rivière-du-Loup, alors que le service offert par l’Opération Nez Rouge a été suspendu pour l’hiver 2019. Le secrétariat national d’Opération Nez Rouge a confirmé que le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, qui était le maitre d’œuvre local depuis près d’un quart de siècle, n’a pu renouveler son implication. On a expliqué la situation par un manque de bénévoles, notamment.

L'aréna Jacques-Dubé devra être démoli

Un autre chapitre s'est ajouté à la saga des arénas de Témiscouata-sur-le-Lac, à la mi-octobre. À l'occasion d'une rencontre du conseil municipal, le maire Gaétan Ouellet et la directrice générale Chantal-Karen Caron ont confirmé que l'Aréna Jacques-Dubé devra être démoli. Selon le rapport des experts qui ont terminé l'analyse de la structure, le bâtiment n'est tout simplement plus plus conforme aux normes de sécurité lui permettant d'être converti en centre communautaire. Toutefois, la sécurité des usagers actuels n'est pas menacée, mais l'état de la toiture et des murs notamment ne permettent pas la conversion du bâtiment.

Un homme perd la vie dans une collision sur la route 232

Une collision frontale entre une fourgonnette commerciale et un camion à benne est survenue sur la route 232 près de Témiscouata-sur-le-Lac, le mercredi 9 octobre. L’impact a été violent et l'un des conducteurs a perdu la vie.

Le face à face s’est produit dans une courbe au kilomètre 31 de la route 232 Est dans le quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac peu avant 14h.

Nathan Ruest-Lajoie de retour avec l’équipe canadienne de quilles

Le quilleur originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Nathan Ruest-Lajoie, a été sélectionné afin de nouveau faire partie de l’équipe canadienne de quilles pour la prochaine année. L’athlète a ainsi réussi à préserver sa place, lui qui avait également été choisi en 2019.

Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina médaillés de bronze en Finlande

Le couple de patineurs composé de Charlie Bilodeau de Trois-Pistoles et de Lubov Ilyushechkina a pris la 2e position lors du programme libre du Trophée Finlandia, une épreuve de la série Challenger de patinage artistique, le 12 octobre. Au cumulatif des points, ils ont ainsi remporté une médaille de bronze lors de leur première compétition officielle sur le circuit international, avec un total de 193.58 points, à 0.7 point de la deuxième position.

