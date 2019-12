Rétrospective 2019, juillet (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

La route du Lac Jerry à Packington sera revampée pour 1,1 M$

La Municipalité de Packington a bénéficié le 27 juin d’une aide financière de près de 1,1 M$ du gouvernement du Québec afin de refaire à neuf les six kilomètres de la route du Lac Jerry qui se trouve en piteux état.

Gabriel Dumont prend la direction du Minnesota

L'attaquant originaire de Dégelis, Gabriel Dumont, a signé un contrat de deux saisons, à deux volets, avec l'organisation du Wild du Minnesota ce lundi 1er juillet. L'athlète de 28 ans, qui était joueur autonome, a paraphé une entente qui lui rapportera 700 000 $ par année dans la Ligue nationale de hockey, ainsi que 375 000 $ en 2019-20 et 400 000 $ en 2020-21 s'il évolue dans la Ligue américaine.

Un corps repêché au lac de la Grande Fourche

La Sûreté du Québec a confirmé qu'un corps a été repêché au lac de la Grande Fourche à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, le 1er juillet en fin de journée. Selon les informations de la SQ, trois adolescents jouaient ensemble sur une structure flottante «immense», lorsqu’ils sont tombés à l’eau pour une raison inconnue. Deux d’entre eux ont été en mesure de remonter et d’obtenir de l’aide, notamment grâce à une kayakiste et des personnes qui se sont portées à leur secours, mais le troisième n’a pas eu cette chance.

Le Living lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup obtient une subvention de 500 000$

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, par l’entremise de son Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, a octroyé 500 000 $ au Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup afin de soutenir ses activités de recherche. Cette somme, répartie sur cinq ans, s’ajoute au montant de 965 000 $ obtenu par le LLio dans ses activités courantes de fonctionnement et de recherche depuis le printemps 2018

Fermeture de Meubles Réal Levasseur

Ce lendemain de la Fête du Canada 2019 aura été marqué par des portes fermées dans les deux succursales de l’entreprise Meubles Réal Levasseur, soit à Pohénégamook et Rivière-du-Loup. Après 64 ans d’existence, l’entreprise cesse ses activités.

Départ de Jacques Poulin de la Ville de Rivière-du-Loup

Le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup et son directeur général, Jacques Poulin, ont pris entente à l’effet que celui-ci quitte ses fonctions à compter du 5 juillet. Le départ de M. Poulin, qui a œuvré dix-neuf ans à la Ville de Rivière-du-Loup, lui permettra de réaliser de nouveaux défis. Denis Lagacé a récemment été nommé au titre de directeur général.

Vitesse: la SQ sévit sur la route 185

Au début juillet, les policiers de la MRC Témiscouata de la Sûreté du Québec ont effectué des opérations cinémomètres sur la route 185. Lors de celles-ci, cinq automobilistes ont été captés à des vitesses se situant entre 140 et 180 km/h dans une zone de 90 km/h.

Près de 70 000 $ pour le Cirque de la Pointe-Sèche

À quelques heures de sa toute première représentation, le 3 juillet, le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska a obtenu une aide financière de la part de Développement économique Canada. L’entreprise a reçu la somme de 69 995 $ pour l’aider à développer son projet. Concrètement, l’aide gouvernementale fédérale a permis au cirque de construire son amphithéâtre à ciel ouvert (faite de conteneurs recyclés) pouvant accueillir plus de 270 personnes, ainsi qu’un espace d’accueil.

Palmarès des urgences: le CHRGP et l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac font bonne figure

Le quotidien La Presse a sorti le 4 juillet son «Palmarès des urgences» du Québec et la cote des urgences du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) et de l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac s'est maintenue avec respectivement «A» et «B+». Rivière-du-Loup se démarque avec l'un des plus hauts pourcentages de patients âgés de 75 ans et plus au Québec.

Délit de fuite mortel : deux ans de prison pour William Beaulieu

Après avoir plaidé coupable le 15 mars dernier à deux accusations de délit de fuite causant la mort à Packington, William Beaulieu a écopé d'une peine d'emprisonnement de deux ans le 4 juillet au palais de justice de Rivière-du-Loup. L'homme de 35 ans de Saint-Marc-du-Lac-Long a heurté de plein fouet deux septuagénaires qui marchaient ensemble sur le bord du 6e rang, dans le secteur du Lac Jerry à Packington vers 10h15 le 29 juillet 2018.

200 000 $ pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

C’est sous un soleil ardent et dans le plaisir que s’est déroulée, le vendredi 5 juillet, la 28e édition du tournoi de golf de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Cette année, l’activité-bénéfice estivale a permis d’amasser l’impressionnante somme de 200 000 $. Ce beau montant permettra à la Fondation de faire l’achat de plus d'une dizaine d'équipements de haute technologie permettant d’augmenter l’efficacité et la rapidité des soins que les professionnels de la santé peuvent offrir dans les installations de la MRC de Rivière-du-Loup.

Tourner sa vie à 180 degrés

Aurevoir les journées grises, froides et les longues heures passées dans un bureau ou dans un transport en commun; bonjour le soleil, la chaleur...et le chocolat. Nelson Rouleau (originaire de Saint-Jean-de-Dieu) et Martin Latreille ont tout laissé derrière il y a quelques années pour vivre leur vie pleinement. Ils ont trouvé le bonheur sur la côte Caraïbes du Costa Rica, en Amérique centrale.

5 M$ pour les arénas à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup pourra aller de l’avant avec les différents travaux souhaités au stade de la Cité des Jeunes et au Centre Premier Tech, notamment la construction d’une glace olympique. Ce jeudi 11 juillet, le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi de 5 millions de dollars pour ces deux infrastructures sportives. L’investissement permettra ainsi la mise aux normes, la rénovation et l’aménagement des arénas en vue de la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec.

Voies de fait à l’hôtel de ville : absolution conditionnelle pour Bernard Simard

L’homme d’affaires Bernard Simard a été déclaré coupable de s’être livré à des voies de fait à l’encontre de l’ex-directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Jacques Poulin le 22 novembre 2018. La juge Celestina Almeida l’a absous conditionnellement.

Bernard Simard n’aura donc pas de dossier criminel, mais devra respecter les conditions qui lui ont été imposées par le tribunal pour une durée de 18 mois, soit une interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit avec sa victime, ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, ainsi qu’une interdiction de se rendre à l’hôtel de ville, sauf s’il y est convoqué. Il devra également remettre un don de 5 000$ à l’organisme communautaire Trajectoires Hommes du KRTB.

Prendre sa pause-café à l’église de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Café et sacristie, un mariage savoureux ? C’est l’idée que les responsables de la Corporation de développement touristique et économique (CDTE) de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ont eue afin de créer un lieu de rencontre pour les citoyens en plein cœur du village, et de permettre aux villégiateurs d’obtenir des informations sur les attraits touristiques de la région.

Le Tournoi de balle Alex Belzile atteint de nouveaux sommets

Devenu une belle tradition à Saint-Éloi, le Tournoi de balle donnée Alex Belzile a été une nouvelle fois couronné d’un franc succès, les 21, 22 et 23 juin. Par cet évènement, l’athlète membre de l’organisation du Canadien de Montréal, souhaite encourager la pratique de différents sports dans la communauté.

