Rétrospective 2019, septembre (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Les Mots de la Rive émergent à Rivière-du-Loup

La lecture de textes théâtraux était à l’honneur au début du mois de septembre avec la tenue du tout premier festival les Mots de la Rive, du 6 au 8 septembre au Café du Clocher de Rivière-du-Loup. Cet évènement est une initiative portée par Myranda Plourde, originaire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et de Mélodie Noël-Rousseau. Il sera d’ailleurs de retour en 2020.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/369090/les-mots-de-la-rive-emergent-a-riviere-du-loup

Le Frontière FM d’Edmundston dénonce les propos racistes lancés à Trois-Pistoles

La finale de la Ligue de baseball Puribec du Bas-Saint-Laurent a été ternie par des propos racistes et des injures lancés par des spectateurs à Trois-Pistoles. L’organisation de l’équipe néo-brunswickoise a dénoncé la situation sur les médias sociaux. Des agents de sécurité ont été ajoutés lors des parties subséquentes afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun autre débordement. Le Frontière FM a finalement remporté son premier championnat, le 8 septembre contre le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/370741/le-frontiere-fm-dedmundston-denonce-des-propos-racistes-lances-a-trois-pistoles

La Maison d’Amable à Rivière-Bleue : un beau projet social

Le 4 septembre dernier, une vingtaine de personnes ont assisté à une rencontre d’information et de consultation sur un beau projet de développement économique et social à Rivière-Bleue, soit la mise en valeur de la Maison d’Amable, prénom du propriétaire du premier magasin général au Pied-du-Lac.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/370525/la-maison-damable-a-riviere-bleue-un-beau-projet-social

Embardée mortelle sur la route 293 à Saint-Jean-de-Dieu

La route 293, connue pour ses nombreuses courbes dangereuses, a fait une autre victime le 3 septembre à Saint-Jean-de-Dieu. Une violente sortie de route impliquant une moto a couté la vie à sa conductrice âgée de 48 ans, Marie-Claire Rioux, originaire de Saint-Narcisse-de-Rimouski.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/370861/embardee-mortelle-lidentite-de-la-victime-devoilee

Opération de sauvetage pour Noël Chez nous

Les organisateurs de Noël Chez nous ont craint de ne pas pouvoir organiser un 16e évènement à Rivière-du-Loup en 2019, faute de fonds. L’ancien comité en place est parti en laissant derrière lui une dette de près de 25 000 $ à l’organisation. Cette dernière avait commencé l’année avec 21 301 $ accumulés dans les coffres et l’a terminée avec un actif négatif de 24 949 $. À contrecoeur, les organisateurs se sont vus dans l’obligation de mettre les traditionnels feux d’artifice sur pause, faute de budget. La parade a bel et bien eu lieu, tout comme le Marché de Noël.

-> www.infodimanche.com/actualites/actualite/371000/operation-de-sauvetage-pour-noel-chez-nous

Disparition de Marc-Antoine Massé: un corps retrouvé

Un corps sans vie a été retrouvé vers 14 h 30 lors de la battue organisée le 7 septembre dans le but de retracer Marc-Antoine Massé, disparu depuis le 2 septembre. La dépouille a été repérée dans un boisé, situé entre les rues Beaubien et Stanislas-Belle à Rivière-du-Loup. Ses proches craignaient pour sa santé et sa sécurité.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/371141/disparition-de-marc-antoine-masse-un-corps-retrouve

17 nouvelles places en ressource intermédiaire à Pohénégamook

Si l’échéancier est respecté, la communauté de Pohénégamook aura le printemps prochain 17 nouvelles places en ressource intermédiaire (RI) pour les ainés. Le 19 juin dernier, la corporation Les Habitations Jules-Édouard inc. a reçu la confirmation que son projet avait été accepté dans le cadre d’un appel d’offres de la part du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/370670/17-nouvelles-places-en-ressource-intermediaire-a-pohenegamook

Relocalisation de la caserne incendie sur la rue Témiscouata : la parole aux citoyens

Le 9 septembre, la localisation projetée de la future caserne a été présentée lors d’une assemblée publique de consultation. Les couts de rénovation de l’édifice Rosaire-Gendron, qui abrite présentement le SSIRDL se chiffrent à environ 9,2 M$, soit plus de 3 M$ que ce que la Ville souhaite payer. Le terrain retenu pour la construction possible du bâtiment est situé à l’angle des rues des Cheminots et Témiscouata, et le projet nécessite l’approbation d’un règlement de zonage de la part des citoyens avant d'aller de l'avant.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/371223/relocalisation-de-la-caserne-incendie-sur-la-rue-temiscouata-la-parole-aux-citoyens

Britanie Cauchon est l’athlète de la relève en cyclisme sur route

Britanie Cauchon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a terminé sa saison 2019 de très belle façon. Elle a été nommée l’athlète de la relève en cyclisme sur route pour le mois d’aout par la Fédération québécoise des sports cyclistes du Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/371208/britanie-cauchon-est-lathlete-de-la-releve-en-cyclisme-sur-route

Sophie Deraspe remporte le prix du meilleur long métrage canadien au TIFF

Le film «Antigone» de la réalisatrice louperivoise Sophie Deraspe a remporté le 15 septembre le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international de film de Toronto (TIFF), où il était présenté en première mondiale.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/371651/sophie-deraspe-remporte-le-prix-du-meilleur-long-metrage-canadien-au-tiff