Rétrospective 2019, juin (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Franc succès pour la clinique de vérification de sièges d'auto à Rivière-du-Loup

La clinique de vérification de sièges d'auto qui s'est tenue le samedi 15 juin dans le stationnement du Canadian Tire de Rivière-du-Loup a connu un franc succès. Malgré la température incertaine, ils étaient plusieurs à confier leurs véhicules aux paramédics, pompiers et policiers présents.

Ils courent 160 km à l’Ultra Trail Gaspesia 100

La fin de semaine dernière, deux athlètes de la région, Jason Bérubé et Mathieu Lavoie-Dion, se sont attaqués à un défi de taille : l’Ultra Trail Gaspesia 100, une course en sentier de 160 kilomètres.

Collision entre une moto et un Westfalia

Un homme de 51 ans de Saint-Alexandre a été grièvement blessé lors d'une collision entre sa moto et un véhicule Westfalia le mardi 18 juin vers 16 h sur la route de la Station à Saint-André-de-Kamouraska.

De nouveaux locaux pour le CAPAB

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) a procédé à l’inauguration de ses nouveaux bureaux situés à même ceux du Beaulieu commun, un nouvel espace de travail collaboratif de Trois-Pistoles, le mardi 18 juin. Une belle annonce qui est le point culminant d’une série de nouveautés pour l’organisme.

Les spectateurs fidèles au Festival country de Saint-Antonin

Malgré la température incertaine, la 12e présentation du Festival country de Saint-Antonin à la Place Berger a été couronnée de succès, selon le comité organisateur.

Six perquisitions et une dizaine d'arrestations dans la région

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé dans la matinée du 19 juin à six perquisitions et à une dizaine d'arrestations dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata dans le cadre du projet «Panais», qui vise à mettre fin aux activités de revente de stupéfiants par des individus situés dans plusieurs municipalités du Bas-Saint-Laurent.

Un poids lourd se renverse sur l'autoroute 20

L'autoroute 20 a été complètement fermée à la circulation vers 8 h 30 le 19 juin à la hauteur du kilomètre 467 entre Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Pascal puisqu'un poids lourd transportant du bois s'est renversé dans les deux voies en direction ouest.

Investissement de 7,6 M$ pour l’agrandissement de l’école primaire de Saint-Modeste

Les 160 élèves de Saint-Modeste bénéficieront d’un agrandissement de leur école, après trois ans de demandes récurrentes de la Commission scolaire (CS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup auprès du ministère de l’Éducation. Le gouvernement du Québec a consenti un investissement de 7,6 M$ pour l’ajout de quatre classes et d’un gymnase le 19 juin.

L’art de la différence

L’art est un fort moyen d’expression. Voilà une affirmation qui a pris tout son sens, ces derniers mois, alors que les élèves du cheminement d'autonomie fonctionnelle (CAF) de l'École secondaire de Rivière-du-Loup, ayant des besoins particuliers, ont participé à des ateliers de création au Musée du Bas-Saint-Laurent. Leurs œuvres, vivantes et colorées, parlent parfois bien plus que les mots et sont actuellement exposées jusqu’au 23 juin prochain.

Épinglé après deux délits de fuite et l’incendie de son véhicule

Voiture emboutie, panneau de signalisation percuté, incendie de véhicule…Un homme d’une trentaine d’années était déterminé à retourner à la maison après une soirée bien arrosée dans la nuit du 20 juin. S'il a atteint son objectif, il y a cependant été retrouvé, puis arrêté, par les agents de la Sûreté du Québec.

Vers une nouvelle desserte aérienne à Rivière-du-Loup ?

Pas moins de dix avions, dont deux 737 de la compagnie Boeing se sont posés sur le tarmac de l’aéroport de Rivière-du-Loup le lundi 10 juin et le mercredi 12 juin. Au total 277 passagers ont transité à l’aéroport dans le cadre du Conseil national de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Pour plusieurs, cet afflux d’aéronefs a démontré le potentiel de développement économique et touristique de l’aéroport.

Québec octroie 6 M$ pour la réfection de l’aéroport de Rivière-du-Loup

Le tablier et la piste de l’aéroport de Rivière-du-Loup auront une toute nouvelle allure au cours des prochains mois. Le gouvernement du Québec, par la voix de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, a annoncé l’octroi d’une aide financière d’environ 6 M$ pour leur réfection, le vendredi 21 juin.

Le brouillard force un hélicoptère à se poser près de l’autoroute 20

Les automobilistes circulant sur l’autoroute 20 dans le secteur de Saint-André-de-Kamouraska ont été témoins d’un évènement pour le moins inusité dans la matinée du 21 juin, alors qu’un hélicoptère volant à basse altitude s’est posé à quelques mètres des voies.

Sortie de route mortelle à Saint-Jean-de-Dieu

Une violente embardée a fait un mort ce vendredi matin vers 8 h 15 au kilomètre 26 de la route 293 à Saint-Jean-de-Dieu. Un homme âgé d'une quarantaine d'années n'a pas survécu à ses blessures.

Les 100 ans de la Société Provancher célébrés à Trois-Pistoles

Chaque été, nombreux visiteurs s’aventurent sur l’ile aux Basques, au large de Trois-Pistoles. Ils y (re)découvrent un véritable sanctuaire, un endroit fantastique où règne la faune et la flore. Si cette expérience leur est possible, c’est que l’ile est préservée depuis 1929 par un organisme, la Société Provancher. Cette année, elle fête ses 100 ans.

Tollé concernant l’euthanasie de 11 chats à Saint-Jean-de-Dieu

Aux prises avec une problématique de chats errants, la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu s’est vue forcée d’agir et a demandé l’euthanasie de 11 chats mal en point, après les avoir gardé pendant neuf jours dans l’espoir de les sauver ou de leur trouver un refuge.

Fondation Annette Cimon Lebel : 65 000 $ pour les gens atteints de cancer

C’est le vendredi 14 juin qu’a eu la 23e édition du tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel. Pour l’occasion, près de 150 golfeurs se sont déplacés afin de soutenir cette cause qui vient en aide aux gens atteints de cancer du Bas St-Laurent et de la Gaspésie.

Une motocycliste perd la vie sur l'autoroute 20

Les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus peu après 13h le 22 juin pour venir en aide à une motocycliste retrouvée gravement blessée en bordure de l’autoroute 20 Est, au kilomètre 459 près de Saint-Philippe-de-Néri. Le décès de la dame âgée de 54 ans, Charlaine Brousseau de Château-Richer, a été constaté à la suite de son transport vers le centre hospitalier.

Des moustiques et du baseball

Les moustiques sont nombreux cet été, la faute à un printemps tardif, frais et humide. Mais ce weekend, ce sont des moustiques à casquettes, issus du baseball mineur qui ont envahi les terrains de balle de la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre du tournoi Moustique A et B de Rivière-du-Loup.

Incendie à Rivière-du-Loup

Un bâtiment commercial de la rue Henry-Percival-Monsarrat, dans le parc industriel de Rivière-du-Loup, a été la proie des flammes vers 4 h 30, ce jeudi 27 juin. L’alarme générale a été sonnée par les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) et une trentaine de pompiers ont travaillé afin d’éteindre les flammes.

Le Beaulieu commun ouvre ses portes à Trois-Pistoles

C’est le jeudi 27 juin qu’ont été inaugurés officiellement les locaux du Beaulieu commun de Trois-Pistoles, un nouvel espace collaboratif et créatif aménagé pour permettre aux artistes, travailleurs indépendants et petites entreprises de se rencontrer, d’échanger et de collaborer.

