Rétrospective 2019, juin (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Deux héros dans la nuit: Colette Lafrance et ses sauveteurs

Le 23 janvier, alors que la Résidence du Havre se transforme en véritable enfer, Colette Lafrance, lutte pour sa vie. Elle saute d’un étage et atterrit sur le toit d’une terrasse. Elle aperçoit des faisceaux lumineux, deux ombres se détachent dans la noirceur et la fumée. Pascal-Éric D’Amours et Simon Dufour de la Sûreté du Québec l’ont trouvé, ils viennent la sauver. Près de cinq ans et demi plus tard, c’est elle qui les retrouve, ses deux sauveteurs, ses deux héros.

Hockey Rivière-du-Loup : l’amour du hockey

Depuis le mardi 14 mai, date de son assemblée générale annuelle, Hockey Rivière-du-Loup compte sur un nouveau conseil d’administration. Plus que jamais, ses membres sont déterminés à partager l’amour du hockey et à rendre le sport accessible dans la région.

Plus de 1 M$ investis pour le redressement des infrastructures routières locales

Le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé ce lundi 3 juin l’octroi d’une aide financière à deux municipalités de sa circonscription dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour le volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL).

Agressions sexuelles : le passé rattrape un septuagénaire de L’Isle-Verte

Un homme de 74 ans de L’Isle-Verte a été rattrapé par son passé lorsqu’il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à cinq chefs d’accusation d’agressions sexuelles, le lundi 3 juin, au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!: deux conseillères démissionnent

Deux conseillères de Saint-Louis-du-Ha! Ha! élues en novembre 2017, Annie Jalbert et Marie-Ève Pelletier, ont remis leur démission avant la réunion du conseil. Une mise en demeure ciblant la mairesse Sonia Larrivée a aussi été déposée.

C’est parti pour le colloque «Rêve, ose, agis» de Femmessor

Rivière-du-Loup a été l’hôte, le mercredi 5 juin à l’Hôtel Lévesque, d’un des grands évènements en entrepreneuriat féminin de l’organisation Femmessor. Sous la présidence d’honneur de Céline Guillemart et Marie-Pier Gendron, le Colloque «Rêve, ose, agis».

À plus de 205 km/h à Notre-Dame-Du-Portage

Vers 6 h le jeudi 6 juin, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule fonçant à plus de 205 km/h sur l'autoroute 20 à Notre-Dame-du-Portage. Le conducteur, un homme de New York, s’est vu remettre un constat d’infraction au montant total de 1 934$ et 24 points d’inaptitude ont été portés à son dossier.

Marché conclu pour Pat BBQ avec les Dragons

Patrick Couturier, l’homme d’affaires derrière l’entreprise Pat BBQ, peut dire mission accomplie après son passage à l’émission Dans l’œil du dragon, diffusée le mercredi 5 juin sur les ondes d’ICI Radio-Canada télé. L’entrepreneur de L’Isle-Verte a conclu une entente avec deux dragons.

Pornographie juvénile : Témiscouata-sur-le-Lac ciblée par la SQ

Une enquête en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet a mené des agents de la Sûreté du Québec et d'autres corps policiers à procéder à des arrestations et des perquisitions dans plusieurs régions du Québec, dont Témiscouata-sur-le-Lac, le jeudi 6 juin.

Un avion de Rivière-du-Loup s’écrase à Grand-Sault

Un petit avion appartenant à Aviation MH de Rivière-du-Loup s’est écrasé, le vendredi 7 juin, dans un boisé à proximité de l’aéroport de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick.

Racquetball : Simon Roy parmi les légendes canadiennes

Il y a 20 ans déjà, le Louperivois d’adoption Simon Roy mettait fin à une impressionnante carrière d’athlète en racquetball. Ses succès, et surtout sa contribution à son sport, ont été soulignés ce samedi 25 mai, en banlieue de Vancouver, lors d’une cérémonie confirmant son intronisation au Temple de la renommée de Racquetball Canada.

La SADC de Témiscouata dévoile ses résultats de l’exercice 2018-2019

La SADC de Témiscouata a présenté lors de l’assemblée générale annuelle de ses membres qui s’est tenue le 4 juin à Témiscouata-sur-le-Lac les résultats de ses interventions pour l’année 2018-2019. Les administrateurs de la SADC ont accepté d’investir dans 45 projets d’entreprises et d’autoriser des aides financières, sous forme de prêts à terme, totalisant 1 316 561 $. Les projets soutenus ont généré, dans les communautés témiscouataines, des investissements totalisant près de 8,6 M$ et permis de créer 29 emplois et d’en consolider 187.

Nadia Morin, honorée par l'AQPC

Le jeudi 6 juin dernier, Nadia Morin, enseignante en Graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup, a reçu une Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) pour la qualité de son travail, son dévouement, son expertise ainsi que son professionnalisme qui contribuent à l’évolution de l’enseignement au collégial.

Vols d'outils dans la région de Québec: un suspect arrêté à Rivière-du-Loup

Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu la main heureuse en juin dernier lorsqu'ils ont intercepté le conducteur d'un véhicule qui se trouvait sur la rue des Goélettes. Ce dernier s'est avéré être l'un des quatre suspects d'un réseau impliqué dans le vol et la revente d'outillages professionnels de la région de Québec.

Démission au conseil municipal de Saint-Paul-de-la-Croix

Une séance du conseil de Saint-Paul-de-la-Croix n'est pas un long fleuve tranquille. Celle du 10 juin n'a pas fait exception. Trois conseillers ont quitté la salle en silence et une autre a remis sa démission déplorant l'attitude agressive de certains de ses collègues.

Cégep de Rivière-du-Loup, un étudiant candidat pour l’obtention d’une bourse de 100 000 $

Paul Patrice Soucy, originaire de Dégelis et nouvellement diplômé du Cégep en Sciences de la nature, est candidat pour l’obtention d’une prestigieuse bourse de 100 000 $ du programme Schulich Leader.

Spectaculaire sortie de route à Notre-Dame-du-Portage

Un conducteur âgé de 39 ans peut s’estimer chanceux dans sa malchance alors qu'il s'en tire sans blessure grave après que sa voiture ait effectué une chute importante pour atterrir sur le toit. L'incident est survenu vers 10 h le 13 juin, face au 208 route de la Montagne.

Fin de l'enquête publique sur le décès d'Adrienne Côté

Après deux jours et demi de témoignages et de représentations, c'est le jeudi 13 juin que s'est conclue l'enquête publique sur le décès de Mme Adrienne Côté, survenu le 23 avril 2018, à la suite d’une fracture de la hanche. Elle habitait la résidence privée pour personnes aînées Le Couvent de Trois-Pistoles.

