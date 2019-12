Les horaires de la Ville de Rivière-du-Loup modifiés pour les Fêtes

Pendant la période des Fêtes, l’horaire des bureaux de la Ville de Rivière-du-Loup et de divers services municipaux sera modifié ou bonifié, afin de tenir compte des fériés et permettre un accès maximal aux diverses infrastructures de loisirs pendant le congé.

Ainsi, l’ensemble des bureaux administratifs seront ouverts jusqu’au lundi 23 décembre inclusivement, avant de fermer quelques jours pour un retour le vendredi 3 janvier 2020. En tout temps, les citoyens peuvent composer le 418 862-2121 pour signaler une urgence municipale (refoulement d’égout, bris d’aqueduc, etc). Une centrale d’appels s’assurera de contacter le contremaître de garde.

En raison des fériés, les collectes des mercredis 25 décembre et 1er janvier du secteur Saint-François seront remises au lendemain. Les résidents concernés doivent conséquemment sortir leur bac les 25 décembre et 1er janvier au soir, pour une levée le lendemain.

L’ensemble des horaires ou activités spéciales pendant le congé est disponible dans la section « Loisirs » du VilleRDL.ca. S’ils devaient être modifiés en raison d’une condition météorologique ou toute autre raison, le site Internet sera maintenu à jour et la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire relaiera également l’information (/serviceloisirsrdl). Les voici, en rafale :

Plusieurs séances de patinage libre seront offertes au Centre Premier Tech les 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre, ainsi que les 3 et 4 janvier. Les lumières seront toutefois éteintes du 24 au 26 décembre, de même que du 31 décembre au 2 janvier, tout comme celles de la bibliothèque Françoise-Bédard. Celle-ci sera ouverte selon l’horaire habituel du 27 au 30 décembre inclusivement et à compter du 3 janvier.

Du côté de la piscine, des bains libres familiaux auront lieu de 13 h à 16 h les 21, 22, 27, 28 et 29 décembre et du 3 au 5 janvier. Des séances d’entraînement en longueur auront par ailleurs lieu de 6 h 30 à 8 h les 27 décembre et 3 janvier. La piscine du Cégep sera fermée du 24 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier, pour reprendre son horaire habituel dès le 6 janvier.

Pendant le congé des Fêtes, il est toujours agréable de réserver du temps à des activités extérieures en famille. Les diverses patinoires extérieures ouvrent graduellement ces jours-ci et devraient toutes être accessibles dans le temps des Fêtes, à moins d’un redoux. Pendant les Fêtes, elles seront ouvertes tous les jours de 14 h à 20 h, à l’exception des 24 et 25 décembre, de même que les 31 décembre et 1er janvier. Une séance de patinage libre sera offerte chaque jour de 18 h à 19 h. En tout temps, il est recommandé de valider l’ouverture avant de se déplacer, les conditions climatiques pouvant causer leur fermeture temporaire.

Pour sa part, l’anneau Frontenac est d’ores et déjà accessible, alors que l’anneau du parc Blais devrait suivre d’ici Noël, selon la température. L’horaire quotidien est de 10 h à 22 h, à l’exception des journées de Noël et du jour de l’An, où ils seront fermés, et des 24, 26, 31 décembre et 2 janvier, où les lumières s’éteindront un peu plus tôt, soit à 17 h.

Finalement, l’horaire de la glissade de la pente Frontenac sera le même que les anneaux de glace, soit de 10 h à 22 h tous les jours… dès qu’une bonne précipitation de neige permettra de la niveler et l’ouvrir! Si Dame Nature se montre finalement coopérative, il est à noter que des tubes sont mis à disposition des familles les fins de semaine et jours de congés scolaires, de 11 h à 16 h. Au cours de la période des fêtes, les tubes seront donc sortis les 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre, ainsi que du 3 au 7 janvier inclusivement. En tout temps, il est préférable de tout de même apporter ses équipements de glisse, en cas de forte affluence, et de respecter la réglementation affichée.

Joyeuses Fêtes à tous!