Dans mon arbre de Noël cette année, il y a des oiseaux

Texte que la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a lu lors du diner du 20 décembre au Carrefour d’initiatives populaires.

Un premier déployant ses ailes rouges, brillantes et flamboyantes. Scrutant l’horizon de ses yeux vifs, toujours prêt à s’envoler, tel un enfant plein de vie et de projets comme ma belle Léa-Émilye.

Un deuxième, dominant, le torse bombé et la tête haute, arborant fièrement son plumage argenté, il surveille majestueusement tout autour de lui pour apporter protection à ses proches, tel un jeune homme qui protège sa grande sœur, mon beau Éloan.

Un troisième, tout blanc celui-là, tel un ange descendu du ciel et venu nous dire : regardez comme je suis heureux malgré ma différence. Sans malice, toujours souriant, un cadeau de la vie, tel ma belle petite Alicia.

Un quatrième, tout près, un oisillon s’accrochant solidement à sa branche et au plumage brun duveteux que l’on appellera Liam. La vie commence pour lui, ne connaissant ni le danger ni les surprises que la vie lui réserve, mais connaissant déjà l’amour et la présence réconfortante de sa famille unie.

Mes chers petits-enfants, avec tous les aléas de la vie, nous sommes parfois séparés mais cette année, je regarde les oiseaux que nous avons placés ensemble dans l’arbre et sachez que je les regarde en pensant à vous. Quand votre absence se fait sentir, je les regarde et une douce pensée me réchauffe le cœur.

Chacun de vous avez des oiseaux à admirer. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes!