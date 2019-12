Info Dimanche vous présente une recette de Potage Crécy au gout du verger, vermicelles et viande fumée par Sylvie Michaud et Philippe Lévesque, étudiants de deuxième année en Cuisine au Pavillon de l'Avenir de Rivière-du-Loup.

Ingrédients : (4 personnes)

Temps préparation et de cuisson: 1 heure

2 pommes de terre coupées en morceaux

4 carottes coupées en morceaux

1 gros oignon coupé en morceaux

4 à 5 gousses d’ail

900 ml de bouillon de poulet (réservez 300ml pour la cuisson des vermicelles)

125 mL de lait

125 mL de crème champêtre 15 %

1 c. à soupe d’huile

une pincée de paprika

sel des Pèlerins et poivre du moulin

1 c. à soupe de sucre d’érable fin

3/4 c. à café d’ estragon

1 c. à café de basilic

1/2 c. à café de coriandre

100 gr de viande de boeuf fumée

Pousses décoratives La Jardinière

1/4 c. à café de piment de Cayenne

DÉCORATION: Vermicelle de riz, tranche de pain crouté, carottes en lanières blanchies, morceaux de viande fumée coupés en petits cubes ou en tranches, pousses décoratives de votre choix.



PRÉPARATION

Dans un grand chaudron, caraméliser les oignons et les gousses d’ail dans l'huile avec les pommes de terre et les carottes. Ajouter le bouillon de poulet, puis les épices.

Vermicelles savoureuses

Chauffer une partie du bouillon de poulet (environ 300 ml) et déposer dans un bol sur les vermicelles sèches. Recouvrir de papier film et laisser “cuire” les vermicelles 5 minutes. Ensuite égoutter, réserver les vermicelles pour le moment du service et ajouter le bouillon à la soupe.

Laisser mijoter environ 30 à 40 minutes, ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Ajouter le lait juste avant la fin de la cuisson.

Passer tous les ingrédients au bras mélangeur (mixette) en y ajoutant la crème. Ajouter le sucre d’érable et assaisonner au gout.

Faire réchauffer juste avant de servir.

Croutons croustillants

Pour le crouton de pain, couper une baguette en trois parties égales. Trancher chacune d’elle en tranches sur la longueur environ 3mm d’épais. Badigeonnez d’huile, assaisonnez et mettre à cuire 8 minutes environ à 350 F.

Fines tranches de carotte

Les tranches fines de carotte, à l’aide d’un économe, réaliser des tranches sur la longueur. Plongez celles-ci 2 minutes dans une eau bouillante salée et refroidir. Utilisez pour la décoration de votre potage, roulez-les ou simplement déposées sur le dessus du crouton.

Il est possible de déshydrater/sécher ces tranches de carottes.

Tranches de carotte coupées finement sur la longueur à l’aide d’un économe et passées au four à 150 F pour 1h30 (ou au déshydrateur à 135 F pour 8 heures )

*À noter : Utilisé un four à très basse température pour faire

déshydrater les carottes!!!



SUGGESTION de dressage

Déposer une louche (200 ml) de cette savoureuse crème dans un bol et y ajouter une généreuse pincée de vermicelle de riz en son centre.

Disposer une tranche de pain croûtée en travers du bol sur laquelle vous aurez placé une lanière de carotte, quelques morceaux de viande fumée à votre goût et quelques pousses décoratives de votre choix. Sachez que ces pousses décoratives ont chacune leurs saveurs distinctives, goutez-y et découvrez-les.

Bon appétit!

Saviez-vous que ?

Les premières traces de carottes « domestiquées » datent du Xe siècle en Afghanistan ; elles étaient alors jaunes et violettes. À la Renaissance, la carotte blanche apparait. Il faut attendre la fin du XVIe siècle, en Hollande, pour voir. les premières cultures de carottes orange en Europe.