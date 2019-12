Info Dimanche vous présente une recette de Cannelloni aux fruits de mers par Sylvie Michaud, Philippe Lévesques et Zachari Chevrel Bleau, étudiants de deuxième année en Cuisine au Pavillon de l'Avenir de Rivière-du-Loup.

Nombre portions: 4 personnes

Temps de préparation: 45 minutes

Cuisson: 12 minutes

Pâte fraîche

182 g farine de blé

1 pincée de sel

44 ml d’huile

1 jaune d’oeuf

88 ml d’eau

Pâte fraîche (conception de la pâte)

● Faire une fontaine avec le ¾ de la farine

● Ajouter dans la fontaine le sel, l’huile, le jaune d’oeuf et l’eau

● Mélanger ensemble à la main

● Pétrir le tout (5 minutes) avec le reste de la farine afin d’obtenir une pâte ferme et non-collante

● Envelopper et réfrigérer pendant 2 heures

● Abaisser très mince à l’aide d’un rouleau à pâte et couper en carré de 10 cm par 10 cm (utiliser la machine à pâte si disponible)

● Ensuite, cuire les carrés de pâte à l’eau bouillante pendant 2 minutes et refroidir à l’air libre

Farce à cannelloni

400 g Fromage ricotta

250 ml Épinards

250 ml Crevettes nordiques

sel des Pèlerins et poivre du moulin (au goût)

Farce à cannelloni (conception)

● Faire revenir les épinards dans un poêlon.

● Hacher les crevettes grossièrement..

● Mélanger la ricotta, les crevettes, et les épinards.

● Assaisonner sel\poivre.

● Une fois bien mélanger, farcir les cannellonis à l’aide d’une poche à décorer

et une douille moyenne soit environ 80 gr par cannellonis.

● Pour continuer, enrouler les cannellonis de prosciutto.

● Une fois bien farcis, placer les cannellonis au four à 350 'F pendant (12 min).

FAIT À NOTER: ne pas oublier chaque four est différent donc s’assurer de vérifier à plusieurs reprises!!!

Garnitures

6 tranches de prosciutto coupées en 2 sur la longueur

30 feuilles d’épinards

30 fèves vertes

30 tranches de carotte coupées finement sur la longueur à l’aide d’un économe et passées au four à 175 F pour 1h30 (ou au déshydrateur à 135 F pour 8 heures )

*À noter : Utilisé un four à très basse température pour faire

déshydrater les carottes!!!

GARNITURES

PROSCIUTTO

Enrouler de prosciutto les cannellonis.

ÉPINARDS

S’assurer de bien nettoyer les épinards.

CAROTTES DÉSHYDRATÉES

Mettre au déshydrateur les carottes.

SAUCE ALFREDO À L’AIL

15 g de beurre

1 échalote française

2 gousses d’ail

15 g de farine

100 g de parmesan

454 ml de crème à cuisson

SAUCE ALFREDO À L’AIL

● À l’aide d’un poêlon, faire suer l’échalote française, l’ail

● Ensuite, singer ( verser d’un seul coup la farine) dans le poêlon.

● Par la suite, ajouter le parmesan et bien mélanger le tout.

● Une fois le fromage bien incorporé au reste, mouillé avec la crème à cuisson.

● En dernier lieu, laisser cuire à feux doux pendant 15 minutes.

DRESSAGE

● À l’aide d’une louche, déposer au centre de l'assiette la sauce alfredo à l’ail.

● Ensuite, placer 2 cannellonis sur le même sens, et ajouter un 3ème cannellonis sur la verticale ou l’horizontale( celà va dépendre du sens des deux premier cannellonis)

● Pour continuer, placer 3 feuilles d’épinards autour des cannellonis et les 3 tranches de carotte de la même manière que celle dite précédemment.

Une fois bien satisfait, servir le plat.



MATÉRIELS REQUIS

● Maryse \ spatule

● Poêlons

● Casserole

● Couteau

● Économe

● Louche

● Balance

● Rouleau à pâte

Saviez-vous que ?

Le cannelloni signifie hors-d'œuvre ou une entrée à l'italienne. Il peut être fait avec de la pâte à nouilles ou de la pâte à crêpes. La crêpe est tartinée avec un fromage ou un mélange de viande bien assaisonnée et hachée finement. Il est ensuite roulé et recouvert d'une sauce fromagée et cuit au four.