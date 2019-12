Rétrospective 2019, mars (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un monstre nommé Alzheimer

Apprendre qu’un proche est atteint par la maladie d’Alzheimer engendre un grand bouleversement. Réaliser que ce mal incontrôlable, ce «monstre», s’attaque à sa propre mère est épouvantable. Malgré cela, Catherine Normand refuse de broyer du noir. La maladie, aussi destructrice soit-elle, ne doit pas être une fatalité. Et chaque petit moment de bonheur ne doit pas être avalé dans l’oubli. Une témoignage fort, à lire absolument.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/357928/un-monstre-nomme-alzheimer

Le bâtisseur Claude Landry s'éteint

La grande famille des 3L de Rivière-du-Loup, comme celle de toute une région était en deuil en mars dernier, alors que l'un des trois membres fondateurs de l'organisation, Claude Landry, est décédé à l'âge de 82 ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/358016/le-batisseur-claude-landry-seteint

Signature d'entente entre la SÉMER et Énergir

La SÉMER, la quoi... ? En avez-vous entendu parler de la SÉMER ? En mars, deux nouvelles majeures ont été annoncées concernant l'usine de biométhanisation de la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup. Enfin, diront certains, la lumière apparaissait presqu'au bout du (long) tunnel alors qu'on soulignait que des profits de l'ordre de 2,5 M$ par année pourraient être engrangés. C'était en mars 2019, nous sommes aux portes de 2020 et...

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/358144/signature-dentente-entre-la-semer-et-energir

Sept médailles pour les athlètes Filoup au Championnat canadien

Les 16 et 17 mars au Centre Claude-Robillard avait lieu le Championnat canadien d’athlétisme. Quinze membres du club, dont 10 athlètes du programme Sport-études de l’ESRDL, ont participé aux compétitions en course, en saut et en lancer sous la supervision des entraineurs Marcel et Vincent Gagnon. Ensemble, ils ont récolté 7 médailles, la meilleure année en six représentations.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/358222/sept-medailles-pour-les-athletes-filoup-au-championnat-canadien

Importante assemblée de Noël Chez nous

Déjà en mars dernier Noël chez Nous était au centre de l'actualité. C'était le moment de vérité pour l’évènement. L’assemblée générale annuelle devait avoir lieu le lundi 25 mars à compter de 19 h à la salle Huard de l’Hôtel Levesque.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/358205/importante-assemblee-de-noel-chez-nous

BBQ : un prix international pour Pierre-Luc Darveau

Le All in One est au barbecue ce que le coton ouaté a été à la musique québécoise... où à l'Assemblée nationale. Le Louperivois Pierre-Luc Darveau voulait révolutionner le monde du BBQ et force est de constater qu’il y est arrivé. L’homme d’affaires a remporté en mars les grands honneurs d’une compétition d’envergure internationale pour un accessoire qu’il a inventé: le All in One.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/358365/bbq-un-prix-international-pour-pierre-luc-darveau

900 M$ d’ici 2025 : la CAQ garde le cap pour l’autoroute 85

En conférence de presse en mars dernier pour dévoiler le montant des investissements sur le réseau routier du Bas-Saint-Laurent pour 2019-2021, la ministre Marie-Eve Proulx a confirmé que la Coalition Avenir Québec (CAQ) prévoyait investir 900 millions de dollars pour compléter l’autoroute 85 d’ici 2025.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/358464/900-m$-dici-2025-la-caq-garde-le-cap-pour-lautoroute-85

Installation et mise en service des feux de circulation sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges

Le file de voiture devant la fromagerie des Basques et les «in-sou-te-na-bles» (il y a un brin de sarcasme ici) minutes d'attentes devaient être choses du passé avec cette nouvelle installation.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/358604/installation-et-mise-en-service-des-feux-de-circulation-sur-la-route-132-a-notre-dame-des-neiges

L’industrie du taxi en colère à Rivière-du-Loup

La grogne des chauffeurs de taxi québécois envers le projet de loi 17 du gouvernement Legault a trouvé écho en sol louperivois. L’homme d’affaires Steeve Malenfant, propriétaire de Taxi Beaulieu, n'en dérougissait pas. Il croit que la réforme aura un impact non seulement sur son entreprise, mais aussi sur le service offert à la clientèle.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/358551/lindustrie-du-taxi-en-colere-a-riviere-du-loup

Perquisition de la GRC à Rivière-du-Loup : le suspect accusé

Un homme de 28 ans a comparu le 25 mars, au palais de justice de Rivière-du-Loup, après avoir été arrêté par des agents de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) lors d’une opération policière effectuée sur la rue des Plateaux la semaine dernière. Yahya Beneida est accusé d’avoir «sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/358675/perquisition-de-la-grc-a-riviere-du-loup-le-suspect-accuse

Michaël Laverrière toujours parmi l’élite mondiale en CrossFit

Le Louperivois Michaël Laverrière a franchi une étape de plus vers son retour aux CrossFit Games. L’athlète a traversé la première ronde des qualifications, l’Open, haut la main en terminant au 3e rang dans sa catégories d’âge.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/358780/michael-laverriere-toujours-parmi-lelite-mondiale-en-crossfit

Trente-six mois de prison pour avoir mis le feu à une résidence de Rivière-du-Loup

L’incendiaire de la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup, Sony-Yves Garneau, a été condamné le 27 mars à purger une peine de détention de 36 mois pour avoir déclenché un incendie criminel mettant la vie d’une personne en danger. L’une des victimes de ce crime, Aline Dubé Dionne, a livré un vibrant témoignage énumérant les innombrables impacts que cet incendie allumé par Garneau a eus sur sa vie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/358786/trente-six-mois-de-prison-pour-avoir-mis-le-feu-a-une-residence-de-riviere-du-loup

Sauvetage canin réussi pour le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup

Une douzaine de pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup ont réussi à sauver un chien qui était pris au piège sur les glaces au pied des chutes de Rivière-du-Loup le 29 mars dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/358930/sauvetage-canin-reussi-pour-le-service-de-securite-incendie-de-riviere-du-loup

Vivre son rêve, un kilomètre à la fois

Dans un garage du parc Cartier à Rivière-du-Loup, Laurence Caron s’affaire à revamper sa Chevy Van 1989, accompagnée de son jeune rottweiler Chad. Cette jeune femme de 25 ans originaire de Sayabec a appris à la dure qu’il ne faut pas attendre afin de réaliser ses rêves. Elle voyagera à travers le Québec dès cet été, un projet qu’elle a toujours eu en tête.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/358899/vivre-son-reve-un-kilometre-a-la-fois

Un camion-citerne impliqué dans un accident sur la route 132

Un camion-citerne transportant du gaz propane et un véhicule utilitaire sport sont entrés en collision vers 9 h 15 le 31 mars sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges, près de la rue Notre-Dame à l'est de Trois-Pistoles. La route 132 a été fermé plusieurs heures, puis rouverte le 1er avril vers 3 h 20. La circulation a été dirigée vers la route 293.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/359019/un-camion-citerne-implique-dans-un-accident-sur-la-route-132