Rétrospective 2019, mars (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Le Nouveau-Brunswick est épargné par la tordeuse des bourgeons de l’épinette grâce à une stratégie d’intervention hâtive alors que le Québec paie un prix fort puisque l’épidémie est trop avancée pour lutter davantage en prévention contre l’insecte ravageur. C'est le constat qu'est venu expliquer Jacques Régnière, chercheur scientifique en dynamique des populations d’insectes à Ressources naturelles Canada en mars dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356263/tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette-le-nouveau-brunswick-epargne-le-quebec-paie-un-prix-fort

Guy Boucher congédié par les Sénateurs d’Ottawa

L’entraineur originaire de Notre-Dame-du-Lac, Guy Boucher, a perdu l’emploi qu’il occupait avec les Sénateurs d’Ottawa, ce vendredi 1er mars. Il avait été engagé en mai 2016. On peut maintenant l'écouter sur les ondes de RDL, notamment à l'émission «On jase».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/356914/guy-boucher-congedie-par-les-senateurs-dottawa

Desjardins investit 250 000 $ dans le Centre de jour en soins palliatifs

Plusieurs représentants du Mouvement Desjardins étaient présents le 1er mars à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB pour l’annonce d’une contribution de 250 000 $ au projet de Centre de jour.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356919/desjardins-investit-250-000-$-dans-le-centre-de-jour-en-soins-palliatifs

Le marché locatif en ébullition à Rivière-du-Loup

Le marché locatif était en pleine effervescence entre les mois de janvier et mars. Les locataires doivent décider s’ils renouvèlent leur bail ou non, et à Rivière-du-Loup, le taux d’inoccupation des appartements privés est passé de 3,2 % en octobre 2017 à 1,8 % en octobre 2018, d’après la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Cet indicateur est témoin du dynamisme du marché de l’emploi de la région et du solde migratoire interne positif à 0,42% pour 2017-2018.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356912/le-marche-locatif-en-ebullition-a-riviere-du-loup

Un camionneur de la région perd la vie dans un accident aux États-Unis

Un conducteur de poids lourd âgé de 26 ans originaire de Saint-Antonin, Nelson Massé, a perdu la vie dans un accident à Oakdale dans l’État du Minnesota survenu le 2 mars vers 12 h 30, heure locale.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/357021/un-camionneur-de-la-region-perd-la-vie-dans-un-accident-aux-etats-unis

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/357995/un-dernier-hommage-a-nelson-masse

L’épicerie est de nouveau ouverte à Biencourt

Grâce à la volonté de la nouvelle propriétaire, Lucie Rodrigue, à l’implication de citoyens et à la participation de la Municipalité de Biencourt et de la MRC de Témiscouata, l’épicerie du village est de nouveau ouverte dans cette petite communauté de près de 460 habitants.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356517/lepicerie-est-de-nouveau-ouverte-a-biencourt

Charlie Bilodeau a trouvé sa nouvelle partenaire de patinage en couple

Lubov Ilyushechkina, âgée de 27 ans, de Toronto en Ontario et Charlie Bilodeau, âgé de 25 ans, de Trois-Pistoles ont formé un nouveau partenariat de patinage et concourront pour le Canada dans la discipline de patinage en couple. Les deux patineurs ont antérieurement fait partie de l’équipe nationale canadienne et concouru sur la scène internationale avec différents partenaires.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/357052/charlie-bilodeau-a-trouve-sa-nouvelle-partenaire-de-patinage-en-couple

L'or et l'argent pour Alycia Michaud et Alexis Pouliot

Les deux boxeurs de l'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ne sont pas revenus les mains vide des Jeux du Québec qui se sont déroulés à Québec. La Louperivoise Alycia Michaud a remporté la médaille d’or chez les 60 kg. De son côté, Alexis Pouliot a dû déclarer forfait en finale et se contenter de l'argent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/357114/lor-et-largent-pour-alycia-michaud-et-alexis-pouliot

Maxime Villemaire nommé joueur le plus utile dans la LNAH

La Ligue nord-américaine de hockey a fait connaître, le 7 mars, la liste des gagnants pour les différents trophées annuels. L’attaquant des 3L de Rivière-du-Loup, Maxime Villemaire, a été nommé «joueur le plus utile de la saison régulière».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/357395/maxime-villemaire-nomme-joueur-le-plus-utile-dans-la-lnah

Zachary Émond bat un record de la LHJMQ

La saison exceptionnelle du gardien de but Zachary Émond atteignait déjà des sommets en mars dernier. En signant une 24e victoire consécutive en temps régulier avec les Huskies de Rouyn-Noranda, un gain de 3 à 2 contre Sherbrooke le 9 mars, l’athlète de Saint-Cyprien a écrit son nom dans le livre des records de la LHJMQ.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/357523/zachary-emond-bat-un-record-de-la-lhjmq

Un pneu se détache d'un poids lourd et percute une voiture

Un véhicule a été percuté de plein fouet par un pneu qui se serait détaché d'un poids lourd circulant en sens inverse vers 8h30 le 12 mars sur la route 185 à Saint-Antonin, à quelques kilomètres au sud du Grand Arrêt Irving. Un incident incroyable où heureusement, le conducteur et son passager n'ont pas été grièvement blessés... Contrairement au véhicule.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/357645/un-pneu-se-detache-dun-poids-lourd-et-percute-une-voiture

Jeux du Québec : l’Est-du-Québec termine au 15e rang

La chef de délégation Josée Longchamps a tracé un bilan «très positif» de la performance de l’Est-du-Québec à cette 54e Finale des Jeux du Québec à Québec. Avec une récolte de 27 médailles, une bannière d’esprit sportif et une bannière d’excellence, de nombreux athlètes de la région provenant de différentes MRC se sont illustrés dans plusieurs sports différents, et la performance de tous les athlètes a contribué à la 15e position de l’Est-du-Québec au classement des régions.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/357627/jeux-du-quebec-lest-du-quebec-termine-au-15e-rang

Il y aura bien du baseball à Rivière-du-Loup cet été

C'est en mars dernier que les amateurs de baseball de Rivière-du-Loup ont poussé un soupir de soulagement. L’incertitude qui a plané autour de l’équipe de baseball du Ciel Fm de Rivière-du-Loup est chose du passé. La formation louperivoise allait bel et bien de retour cet été au stade municipal.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/357779/il-y-aura-bien-du-baseball-a-riviere-du-loup-cet-ete

Face à face sur l'autoroute 20 à L'Isle-Verte

Une violente collision est survenue à moins de deux kilomètres de la sortie montée des Coteaux de l'autoroute 20 à L'Isle-Verte vers 13 h 40 le jeudi 14 mars après-midi. Malgré le caractère spectaculaire de l'accident, les occupants s'en sont tirés sans blessure mettant leur vie en danger.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/357859/face-a-face-sur-lautoroute-20-a-lisle-verte

La passion d’Alexis Caron

Ce n’est pas le hockey, ni la motoneige, la passion d’Alexis Caron de Saint-Cyprien, c’est la pêche. En hiver ou en été, vous le verrez taquinant la truite et espérant attraper une belle prise.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/357398/la-passion-dalexis-caron

Médaille d’or pour l’équipe féminine de basketball juvénile Les Sphinx

La 2e édition du «Tournoi de basketball des Lauréats» a eu lieu les 9 et 10 mars dernier au Cégep de Saint-Hyacinthe. L’équipe féminine Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup s’est hissée à la première marche du podium dans la catégorie juvénile.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/357828/medaille-dor-pour-lequipe-feminine-de-basketball-juvenile-les-sphinx

L’univers en 33 tours de Simon Côté

Pour certains mélomanes, leur intérêt pour la musique se résume à jouer d’un instrument et à posséder leurs albums favoris. La passion de Simon Côté pour la musique ne s’est jamais éteinte et s’est plutôt transformée en une grande collection de plus de 15 000 vinyles. Nous vous racontions son histoire en mars dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/357784/lunivers-en-33-tours-de-simon-cote

Le Couvent de Trois-Pistoles pourrait perdre sa certification de résidence privée pour ainés

Après la Villa des Basques, Le Couvent de Trois-Pistoles. En mars dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent donnait 21 jours à Sophie Drolet, propriétaire de la résidence Le Couvent de Trois-Pistoles, pour se conformer aux exigences, si non elle pourrait perdre sa certification de résidence privée pour ainés (RPA).

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/357934/le-couvent-de-trois-pistoles-pourrait-perdre-sa-certification-de-residence-privee-pour-aines

Délit de fuite mortel : William Beaulieu plaide coupable

William Beaulieu, âgé de 35 ans de Saint-Marc-du-Lac-Long, a plaidé coupable le 15 mars à des accusations de délit de fuite causant la mort survenu à Packington en juillet dernier. Les chefs d’accusation de conduite dangereuse ont été retirés par la Couronne.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/357946/delit-de-fuite-mortel-william-beaulieu-plaide-coupable

Jacques Potvin brille au Championnat canadien de dynamophilie

Un athlète du Témiscouata, Jacques Potvin, n’a pas manqué sa chance d'impressionner, le 5 mars, lors du Championnat canadien de dynamophilie organisée par la Canadian Powerlifting Union (CPU). L’homme fort a remporté une belle médaille d’argent, faisant de lui officiellement l’un des meilleurs au pays dans son groupe d’âge.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/357932/jacques-potvin-brille-au-championnat-canadien-de-dynamophilie