Le Lapeyrie 2020: 300 vins coup de cœur

Le sommelier du peuple comme il se décrit lui-même, Philippe Lapeyrie était de passage à Rivière-du-Loup le mardi 10 décembre pour y présenter son guide annuel du vin, le Lapeyrie 2020. Un guide entièrement renouvelé, un grand cru... encore !

Pour l’occasion, Philippe Lapeyrie était flanqué de ses deux complices louperivois, Yannick Beaulieu et Mario Landry. Il a même dédié le livre au dernier. Une surprise pour Mario Landry qui s’est dit touché par le geste.

«Mario c’est une longue histoire. Quand j’ai rencontré Mario il y a une douzaine d’années, tout a changé. Son aide, le travail qu’il fait pour nous, c’est incroyable. Il aide et il ne compte pas ses heures. Il y croit, il travaille en fou. Nous avons fait le tour du Québec ensemble, sans rien demander. C’est admirable. Il m’amène plein de choses, il m’apporte beaucoup de par son expérience sans jamais rien imposer», a souligné l’expert en vins.

Le principal intéressé n’a pas caché ses émotions, se disant profondément touché par l’initiative de son ami. «Il en parle et... j’ai encore la motte ! [rires]. C’est du plaisir, je le fais par pur plaisir. On s’est rencontré par hasard. De fil en aiguille, avec le Littoral, ç’a cliqué.»

Mario Landry cumule de nombreuses tâches dans la préparation du livre, de la prise de photos, en passant par les contacts et la correction, alors que Yannick Beaulieu utilise son expertise pour les accords mets et vins. Une touche qui se reconnait. «Yannick c’est le pro, je suggère une première idée et Yannick part de là en y allant encore plus loin», ajoute Philippe Lapeyrie.

Le quatrième larron est le sommelier Mathieu St-Amour du restaurant L’Échaudé à Québec. C’est avec ce dernier que Philippe déguste plus de 2 000 échantillons. De ce nombre, 300 seront cités dans le guide annuel.

GUIDE

Au fil de ses 296 pages, le Lapeyrie 2020, publié chez les Éditions de l’Homme, propose plus de 300 vins, dont des fiches techniques, des accords mets-vins, des tops 10, et les 20 meilleurs rapports qualité-prix disponibles à la SAQ.

D’autres conseils comme le temps de carafage, la température de service idéale y sont aussi présents. Les fameux tops 10 que l’on s’arrache à la SAQ sont des incontournables.

Cette année encore, le guide propose son lot de nouveautés. «Il y a une section où on liste les 10 plus beaux terroirs de la planète vin à visiter avant de mourir. Il s’agit d’endroits partout dans le monde où l’on trouve de la vigne», lance l’auteur.

Le Lapeyrie 2020 propose aussi une nouvelle section «La constance» qui répertorie une liste d’une dizaine de vins reconnus pour leurs constances linéaire et fiable au cours des dix dernières années. Des vins qui bon an mal an ne vous décevront pas.

Le guide propose aussi un palmarès des meilleurs mousseux et champagnes, des meilleurs vins du Québec, les meilleurs apéros, des vins de garde ou de ceux qu’on offre en cadeau.

Le guide Lapeyrie existe depuis neuf ans, mais six ans sous sa forme actuelle. «Avant c’était un agenda, une fausse bonne idée», rigole l’auteur. Depuis sa création, un véritable phénomène en librairie, pas moins de 120 000 ouvrages ont trouvé preneur.