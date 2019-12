Rétrospective 2019, février (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Une Louperivoise expatriée à Bali

Installée depuis maintenant plus de 9 ans à Bali, en Indonésie avec son conjoint Wayan, la Louperivoise Marilène Lemay a décidé en 2009 de poursuivre son rêve et de faire le saut. Elle nous a raconté son histoire en février dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/354760/une-louperivoise-expatriee-a-bali

Trans Mountain : Guy Caron dénonce l'achat de l'oléoduc par les Libéraux

En 2019, Guy Caron est toujours député de Rimouski - Neigette - Témiscouata - Les Basques et ce dernier ne se cache pas pour reprocher au gouvernement Trudeau l'achat contesté de l’oléoduc Trans Mountain. Le rapport du directeur parlementaire du budget (DPB) sur l’achat de l’oléoduc Trans Mountain par le gouvernement libéral, déposé le 31 janvier 2019, lui donne raison.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/354891/trans-mountain-guy-caron-denonce-lachat-de-loleoduc-par-les-liberaux

Le Fleur de Lys du Témiscouata atome BB gagne le tournoi de Lévis

Du 29 janvier au 3 février dernier avait lieu la 50e édition du Tournoi national atome Desjardins de Lévis. L’équipe Fleur de Lys de l’Association du hockey mineur du Témiscouata (AHMT) y a participé et elle a gagné la finale de la catégorie atome BB alors qu’un total de 18 formations se disputaient les honneurs de cette catégorie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/354937/le-fleur-de-lys-du-temiscouata-atome-bb-gagne-le-tournoi-de-levis

Une solution pour limiter la poudrerie sur l'autoroute 20?

Les automobilistes qui empruntent régulièrement l'autoroute 20, entre L'Isle-Verte et Saint-Éloi, ont remarqué l'hiver dernier la présence de nouvelles structures de bois dans le paysage du côté nord. Le ministère des Transports a récemment installé des panneaux d’épinette afin d'aider à réduire l'impact de la poudrerie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/354976/une-solution-pour-limiter-la-poudrerie-sur-lautoroute-20

Un chalet détruit par les flammes à Saint-Juste-du-Lac

Une résidence secondaire du chemin du lac, à Saint-Juste-du-Lac, a été complètement été détruite par un violent incendie dans la nuit du 6 février. Heureusement, personne n’a été blessé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/355159/un-chalet-detruit-par-les-flammes-a-saint-juste-du-lac

Violence envers les enseignants : des chiffres à l’appui

Les cas de violence, qu’elle soit physique ou psychologique, font aujourd’hui partie du quotidien des enseignants à tous les niveaux. Une situation «très préoccupante» révélée en février dernier par une enquête réalisée cet automne par le Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (SEGP).

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/355248/violence-envers-les-enseignants-des-chiffres-a-lappui

Plonger dans l’univers cinématographique de Kim Nguyen

Le festival du film de Rivière-du-Loup a frappé un grand coup en invitant le réalisateur québécois Kim Nguyen. Il a présenté du 7 au 10 février ses coups de cœur et sa sélection personnelle aux cinéphiles qui partagent sa passion pour le cinéma.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/355174/plonger-dans-lunivers-cinematographique-de-kim-nguyen

Pas de mise en tutelle à Témiscouata-sur-le-Lac

Sans grande surprise, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMOT) ne donnera pas suite à la demande de mise en tutelle de la Municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac présentée par un groupe de citoyens le 14 janvier dernier à Rimouski. La décision a été rendue en février dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/355272/pas-de-mise-en-tutelle-a-temiscouata-sur-le-lac

Le toit de l’école de Saint-Simon soufflé par le vent

Les fortes rafales de vent qui ont frappé la région au cours de la nuit du 9 février ont causé de sérieux dégâts à Saint-Simon-de-Rimouski. Vers 4 h du matin, le toit de l’École de la Joie, située sur la rue de l’Église, a été complètement soulevé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/355445/le-toit-de-lecole-de-saint-simon-souffle-par-le-vent

Registre des armes à feu : la goutte qui a fait déborder le vase

Le mouvement d’opposition au registre des armes à feu n’est pas étranger aux chasseurs et tireurs sportifs de notre région. La grogne était encore palpable en février dernier et la majorité des propriétaires n'avaient toujours pas inscrit leurs armes. En plus des couts importants liés à la mise en place du registre et son inefficacité alléguée, ce sont aussi les «non-dits» qui les inquiètent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/355431/registre-des-armes-a-feu-la-goutte-qui-a-fait-deborder-le-vase

La Municipalité de Saint-Antonin lance sa nouvelle politique de la famille et des ainés

Le dimanche 10 février, la Municipalité de Saint-Antonin procédait au lancement de sa nouvelle politique de la famille à laquelle s’est jointe une démarche Municipalité Amie des ainés. Pour l’occasion, l’ensemble de la population a été convié à un déjeuner intergénérationnel auquel s’est ajoutée une multitude d’activités qui ont fait le bonheur des petits et des grands.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/355495/la-municipalite-de-saint-antonin-lance-sa-nouvelle-politique-de-la-famille-et-des-aines

Plus de 160 citoyens demandent la démission du maire de Saint-Paul-de-la-Croix

Une nouvelle page du récit de la discorde qui ronge le conseil municipal de Saint-Paul-de-la-Croix s’est écrite lors de la séance du 11 février, alors qu’un groupe de citoyens a déposé une pétition demandant la démission du maire Simon Périard.​

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/355578/plus-de-160-citoyens-demandent-la-demission-du-maire-de-saint-paul-de-la-croix

Intéresser et guider la main-d’œuvre de demain

La jeunesse actuelle forme les travailleurs de demain. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre importante, des entreprises et organismes de la région ont décidé d’être proactifs et de participer à la première organisation d’un évènement entrepreneurial unique au KRTB : l’opération «Coup de cœur pour ma région» à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, le jeudi 14 février.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/355807/interesser-et-guider-la-main-duvre-de-demain

Plus de 700 joueurs au tournoi interprovincial de ballon sur glace du Témiscouata

Du 15 au 17 février s'est déroulé le tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata, soit le plus gros événement du genre dans l’Est du Canada. L’organisation a accueilli cette année une participation record de 51 équipes soit 34 dans les classes adultes et 17 dans les catégories mineures. Ces formations provenaient du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.