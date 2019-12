Rétrospective 2019, janvier (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Arrêt temporaire du service de sages-femmes dans la région

Le service de suivi et d'accompagnement des sages-femmes pour le territoire du KRTB offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a été suspendu le 25 janvier dernier, et ce, pour une durée indéterminée en raison de la pénurie d'employées.

Frappe policière au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Le 17 janvier dernier, la Sûreté du Québec menait une série de perquisitions dans l’Est-du-Québec, notamment à Trois-Pistoles en lien avec le trafic de stupéfiants. Les municipalités de Rimouski, Gaspé, Port-Daniel-Gascon et à L'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine sont aussi ciblées. Au total, 125 enquêteurs de l'escouade nationale de répression du crime organisé étaient présents sur le terrain. Pas moins de 18 résidences, dont une à Trois-Pistoles, ont été visées.

Zachary Émond bat un record des Huskies de Rouyn-Noranda

En aidant son équipe à vaincre les Foreurs de Val D'Or par la marque de 4 à 0, le jeudi 17 janvier, Zachary Émond de Saint-Cyprien est devenu le gardien ayant récolté le plus de blanchissage en une saison dans l'histoire de la franchise des Huskies de Rouyn-Noranda.

Enquête ouverte sur un décès au CHSLD de Chauffailles

La Sûreté du Québec a confirmé avoir amorcé une enquête sur les circonstances entourant le décès d'une résidente centenaire survenu le 17 janvier en soirée au CHSLD de Chauffailles de Rivière-du-Loup et qui a été frappée à la tête à l’aide d’un objet contondant (probablement une statuette) par une autre résidente. C'est plutôt d'une pneumonie dont est décédée la centenaire. C'est la conclusion à laquelle en est venue la coroner Dr Renée Roussel.

Le conseil municipal de Saint-Épiphane dénonce une décision du gouvernement fédéral

Le conseil municipal de Saint-Épiphane, lors de son assemblée publique du 14 janvier dernier, a adopté une résolution à l’unanimité constituant une prise de position contre une décision du gouvernement fédéral concernant sa part de financement dans l’édition 2019-2023 de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ).

Incendie de ferme à Rivière-du-Loup

La solidarité des agriculteurs s'est manifestée lors de la soirée glaciale du 19 janvier, alors qu'un incendie a fait rage dans une grange de la Ferme D'Amour, située sur le chemin Fraserville à Rivière-du-Loup. L'intervention rapide et massive des pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup a permis de sauver tous les animaux et le bâtiment.

Météo : la totale au Bas-Saint-Laurent

Blizzard, poudrerie, neige, vents, les résidents du Bas-Saint-Laurent en ont eu plein les bras entre le 20 et le 23 janvier dernier. Il ne faisait pas bon être sur les routes... quand elles étaient ouvertes. Parlez-en aux automobilistes impliqués dans le carambolage à Cacouna ! Un résident de l'Isle-Verte a même vu la tempête avaler (littéralement) sa voiture ! Quel fin fin de mois. Préparez vous.

Un poids lourd transportant des porcs se renverse sur la route 132

Un poids lourd servant au transport de porcs s'est renversé sur la route 132, entre l'intersection avec la rue Chanoine-Côté et le Centre de coupe KSA à Trois-Pistoles vers 18 h 50 le 22 janvier.

40 équipes prennent d’assaut le Centre Premier Tech

Pour une 48e année de suite, les jeunes joueurs de hockey de calibre pee-wee sont débarqués à Rivière-du-Loup, du 24 au 27 janvier 2019, afin de participer au Tournoi Provincial Pee-Wee Neige Lepage Millwork.

Ballon sur glace: 5 médailles pour les équipe du Témiscouata

Les 19 et 20 janvier avait lieu le tournoi de ballon sur glace de Saint-Narcisse-de-Beaurivage dans la MRC de Lotbinière. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par 6 équipes qui ont récolté un total de 5 médailles. D’ailleurs, 27 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet évènement.

Téléphonie Wi-Fi : un service de dépannage dans 11 municipalités du Témiscouata

Le téléphone cellulaire est devenu pour la grande majorité d’entre nous un appareil indispensable, que ce soit pour des raisons de sécurité, de travail ou de loisir. La MRC de Témiscouata possède un vaste territoire, elle a donc mis en place un service de dépannage de téléphonie Wi-Fi dans 11 municipalités rurales.

Motoneige de montagne : une présence dérangeante

Au cours des dernières années, la pratique de la motoneige dite de montagne a gagné en popularité et compte aujourd’hui de nombreux adeptes. Le hic, le comportement d’une minorité d’adeptes qui mettraient en péril certains droits de passage accordés aux clubs de motoneige. La région ne ferait pas exception.

La Cour d'appel rejette l'appel de VMD

En janvier dernier, plus de sept ans après leur congédiement, les ex-conseillers en placement pour Valeurs mobilières Desjardins (VMD), Carol Jean et Benoit Leclerc, ont vu les trois juges de la Cour d'appel rejeter l'appel principal de leur ancien employeur.

Projet de logements pour ainés sur le site de la Résidence du Havre

À quelques heures du triste 5e anniversaire de l’incendie de la Résidence du Havre, la municipalité de L’Isle-Verte a soulignait que le site, inoccupé depuis la tragédie, pourrait accueillir une nouvelle construction pour ainés. Un projet de 35 unités d’habitation, évalué à environ 7 M$, devait être déposé au cours de l'année.

