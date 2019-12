Rétrospective 2019, janvier (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Les chasseurs tardent à inscrire leurs armes au registre québécois

La réticence des chasseurs à inscrire leurs armes au régistre québécois des armes à feux. En janvier dernier, 82 % des armes à feu sans restriction en circulation au Québec n'était toujours pas enregistrées faisait savoir l’organisme PolySeSouvient qui pointait alors des groupes pro-armes pour ce boycott organisé depuis un an.

Meurtre à La Pocatière : Éric Sweeney condamné à la prison à perpétuité

C'est le 4 janvier dernier qu'Éric Sweeny était reconnu coupable du meurtre non prémédité de Sophie Beaulieu, perpétré le 5 mai 2017 à La Pocatière. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans.

Intercepté à près de 200 km/h sur l'autoroute 85

Le premier d'une longue série d'interceptions pour des grands excès de vitesse, le 7 janvier, un conducteur du Nouveau-Brunswick se rappellera longtemps de son passage sur l'autoroute 85 au Québec. Il a été intercepté en après-midi par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec alors qu'il roulait à près de 200 km/h dans le secteur de Dégelis sur l'autoroute 85, près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick.

Vol qualifié à Rivière-du-Loup : trois suspects arrêtés

Le 13 janvier, le dépanneur de la rue St-André à Rivière-du-Loup a été la cible d'un vol à main armée vers 21 h 30. Le principal suspect portant une cagoule aurait menacé le commis à l'aide d'une arme de poing et exigé le contenu du tiroir-caisse. Trois suspects ont été arrêtés dans les heures qui ont suivies, donc Maxim Roy accusé d'être l'auteur du vol et deux complices, Yohan Sylvain-Bourgelas ainsi qu'un autre d'âge mineur.

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte son projet de conduite d’eau potable…dans le calme

Le lundi 14 janvier, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adoptait le projet de la mise aux normes de l’eau potable du quartier Notre-Dame-du-Lac par l’installation d’une conduite reliant le quartier Notre-Dame-du-Lac à l’usine de filtration située dans celui de Cabano. Le tout s’est fait dans le calme en présence de près de 70 citoyens et de quelques agents de sécurité.

Des citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac demandent une mise sous tutelle de la Ville

Le lundi 14 janvier au matin, une centaine de citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac ont fait le voyage jusqu’à Rimouski pour se faire entendre et réclamer une ultime action dans leur combat contre le conseil municipal. Ils demandent rien de moins que la mise sous tutelle de la Ville par le ministère des Affaires municipales.

Un bain par semaine, minimum, au CHSLD de Chauffailles

À la suite d’un commentaire émis sur le site web d’Info Dimanche questionnant le manque de soins d’hygiène quotidiens prodigués aux résidents du CHSLD de Chauffailles de Rivière-du-Loup en raison de l'absence de personnel, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a réagi promptement. «Les soins d’hygiène quotidiens sont offerts à tous les résidents, et on prévoit un minimum d’un bain par semaine (…)», soulignait le CISSS.

Trois Vaillants aux Dartmouth Relays 2019

En janvier dernier, trois athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants ont eu la chance de se rendre à Hanover au New-Hampshire, afin de prendre part aux Dartmouth Relays 2019. Il s’agit d’une importante rencontre d’athlétisme en salle, qui se déroule au Dartmouth College, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses Universités américaines.

Alex Belzile au match des étoiles de la LAH

Les performances du joueur de hockey Alex Belzile avec le Rocket de Laval ne sont pas passées inaperçues. L’athlète de Saint-Éloi a représenté le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal, à la classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) prévue les 27 et 28 janvier.

