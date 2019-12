5 conseils pour respecter la routine des enfants dans le temps des Fêtes

Avec l’effervescence des Fêtes, la routine des enfants peut facilement « prendre le bord »! Voici quelques conseils pour vous aider à la conserver :

Priorisez le sommeil : les enfants qui ne dorment pas suffisamment sont grincheux et irritables. S’il est pratiquement inévitable qu’ils se couchent tard un ou deux soirs en raison des festivités, essayez de préserver leur horaire habituel la plupart du temps, quitte à apporter le nécessaire pour qu’ils puissent se coucher même en visite. Préparez des repas sains : concoctez des déjeuners et des dîners nutritifs et donnez à vos enfants des collations santé avant de vous rendre aux partys. Ainsi, ils seront moins susceptibles de « s’empiffrer » de grignotines en tous genres. Adaptez vos plans : certains parents jugent plus simple de recevoir que de sortir avec les enfants, alors que d’autres ne peuvent envisager d’organiser une réception. N’hésitez pas à informer vos proches de vos préférences. Prévoyez des activités physiques : les enfants qui fréquentent la garderie ou l’école ont l’habitude d’avoir du temps pour dépenser leur énergie. Pensez donc à planifier quelques activités qui les feront bouger. Ne surchargez pas l’horaire : évitez de remplir chaque journée de sorties variées. Gardez aussi du temps pour relaxer à la maison.

Enfin, s’il est important de conserver autant que possible la routine des enfants, il est certain que cela peut à l’occasion s’avérer difficile. Accordez-vous une certaine souplesse et ne paniquez pas si tout ne se déroule pas comme prévu.