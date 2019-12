Caille Ça….CAILLE…pour...Noël…!

Éric Archambault, Josée Morin, André Cadorette et Étienne Dubé, les enseignants du Secteur Alimentation du Pavillon-de-L’Avenir vous proposent:

INGRÉDIENTS

Farce aux poires, pommes et camerise

100 gr de tartinade camerise Douceurs D’ici

¼ oignon, haché finement

1 gousse d’ail, hachée

60 ml (1/4 tasse) de beurre

200 gr de porc haché locale

1 poire, hachée, avec la peau

1 pomme, hachée, avec la peau

4 cailles

150 ml (1/2 tasse) de vin de Bleuet Le Fabuleux de la Vallée de la Framboise

125 ml (1/2 tasse) de bouillon de poulet

125ml jus de pomme du Jardin des Pèlerins

½ càt de Sel de Gibier des Jardins de la mer

60 ml (1/4 tasse) de chapelure de pain

1/4 c. à thé de muscade moulue

100ml miel de St-Paul-de-La-Croix

2c. à soupe de farine

Sel des Pèlerins et poivre du moulin

Dans une poêle, dorer le porc haché dans le beurre. Saler et poivrer. Ajouter les canneberges séchées, les oignons, jusqu’à ce que les canneberges s’attendrissent. Ajouter les poires, les pommes et poursuivre la cuisson environ 5 minutes à feu vif. Ajouter le vin et le bouillon. Laisser réduire presque à sec. Ajouter chapelure et muscade.

Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 400°F.

Farcir l’intérieur des cailles avec la farce aux poires, pommes et aux canneberges.

Dans une rôtissoire, déposer les cailles, couvrir les extrémités des pattes avec du papier aluminium.

Verser la moitié du bouillon et le vin de bleuet dans le fond de la rôtissoire. Cuire au four 25 à 30 minutes. Réserver et laisser reposer environ quelques minutes.

Déglacer la rôtissoire avec le reste du bouillon et dégraisser. Réserver. Dans une casserole, fondre le reste du beurre. Ajouter la farine et poursuivre la cuisson en remuant jusqu’à ce que le mélange commence à dorer, soit environ 2 minutes. Ajouter le jus de cuisson, le miel, le sel de gibier et porter à ébullition en remuant à l’aide d’un fouet. Laisser mijoter environ 2 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe. Rectifier l’assaisonnement. Servir dans une saucière.

Galettes de pommes de terre (Roestis)

1 oignon

2 jaunes d'œuf

6 belles pommes de terre

Sel des pèlerins et poivre du moulin

Préparation

Éplucher les pommes de terre et l'oignon. Râper les pommes de terre et couper finement les oignons en lamelles.

Bien presser les pommes de terre pour en retirer le jus.

Mélanger les pommes de terre, l'oignon et le jaune d'œuf. Saler et poivrer.

Faire fondre du beurre dans un poêle et former des boulettes pas trop grosses. Les déposer dans la poêle et les aplatir pour une meilleure cuisson. Laisser dorer avant de les retourner. Il faut en tout 7 à 8 minutes de cuisson pour que les pommes de terre soient cuites.

Parsemer de ciboulette et servir chaud.

Légumes cuits au four

4 carottes et panais

2 c. à soupe de beurre

2c. à soupe de miel

Sel des Pèlerins et poivre du moulin

Carottes, carottes de couleur et panais taillés sur la longueur, afin de donner de la dimension

Peler, ou simplement bien nettoyer le légume.

Mettre au four à 350oF pour 10 minutes avec beurre et miel.

S’assurer de bien rôtir les légumes.

Terminer le tout à Broil en vérifiant constamment est suggéré.

Feuilles de chou de Bruxelles

8 choux de Bruxelle

2c. à soupe de Beurre

Sel des Pèlerins et poivre du moulin

En coupant la base du chou, retirer les feuilles

Dans une poêle à feu moyen, faire fondre le beurre et y faire colorer rapidement les feuilles de choux de Bruxelles, assaisonné.

Saviez-vous que ?

Cinq fois moins gros qu’un œuf de poule, l’oeuf de caille contient cinq fois plus de phosphore, sept fois plus de fer, six fois plus de vitamines B1 et quinze fois plus de vitamines B2. Il s’agirait ainsi du seul œuf dit diététique au monde.

Découvrez-le dans le vinaigre et savourez-le, petits, mais tellement bon.