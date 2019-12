Info Dimanche vous présente une recette de Potage à la courge et pain d'épices par Philippe Lévesque, étudiant de deuxième année en Cuisine au Pavillon de l'Avenir de Rivière-du-Loup.

Pour 4-6 personnes Préparation et cuisson 45 minutes

«Le secret de cette recette réside dans le lait concentré sucré, le parfum d’agrume ainsi que le mariage parfait entre la courge et le biscuit au pain d’épices».

Ingrédients :

3 tasses de bouillon de poulet

1 courge musquée ou butternut (courge à chair jaunâtre)

1 grosse pomme de terre

1 c. à soupe de crème

1 c. à thé de beurre artisanal de la Fromagerie le Détour

1 oignon moyen haché

2/3 tasse de lait concentré sucré

Sel des Pèlerins

Zeste d’une orange

Poivre du moulin

Préparation :

Faire cuire la pomme de terre, la réduire en purée et mélanger avec le beurre et la crème. Saler, poivrer et réserver.

Éplucher et évider la courge puis la couper en gros morceaux. Faire cuire au four (environ 20 minutes à 350 °F). Réduire en purée, saler, poivrer puis réserver.

Dans une casserole, mélanger le bouillon de poulet, la purée de citrouille, la purée de pommes de terre, les oignons émincés, le lait concentré sucré, le sel d’agrumes et le poivre.

Porter à ébullition puis baisser à feu moyen doux et laisser mijoter 15-20 minutes.Si désiré, passer le potage au mélangeur et au tamis pour une texture encore plus lisse.

Servir avec le biscuit pain d’épices.

Biscuit Pain d’épices:

Beurre mou 125 ml

Cassonade bien tassée 125ml

Jaune d'œuf 1 unité

Farine tout usage 625 ml

Bicarbonate de soude (soda) 5 ml

Gingembre moulu 20 ml

Sirop de maïs 125 ml

Dans le bol du malaxeur, battre en crème le beurre avec la cassonade et le jaune d'œuf.

Ajouter les ingrédients secs tamisés et le sirop de maïs.

Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte molle.

Retirer la pâte du bol.

Pétrir la pâte sur une surface de travail légèrement enfarinée jusqu'à ce qu'elle soit lisse et laisser reposer 10 minutes au réfrigérateur.

Abaisser la pâte à 1/8 po. (0,25 cm) avec un rouleau à pâte (fariner légèrement la surface de travail et le rouleau à pâte).

Nous avons fait des bandes de 2cm par 15 cm. Il vous sera possible de faire des biscuits de la forme voulue (bonhomme pain d’épice).

Pour le service de ce potage, une crème 35% a été fouettée, assaisonnée de sel et de poivre pour décorer le potage ainsi que le biscuit pain d’épices.

Saviez-vous que ?

Il existe plus d’une centaine de variétés de courge dans le monde, elles sont utilisables autant dans des desserts et des soupes que dans des plats principaux. Elles sont faibles en gras, pleines d’antioxydants, de bêtacarotène et de diverses vitamines bonnes pour la santé ! C’est donc un choix d’alimentation éclairer pour retrouver la forme ou simplement la conserver.