Les bas du Petit Noël

En collaboration avec la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, Info Dimanche vous présente un compte-rendu dans le journal Le Saint-Laurent dans son édition du 30 décembre 1904.

Le Petit Noël, nous a-t-on dit, a fait une très bonne tournée par la ville avec ses petits bas. Les âmes de Faserville se sont montrées comme toujours généreuses et bienveillantes vis-à-vis de l’Hôpital.

Les Révérendes Sœurs et tout le personnel de cette secourable institution nous prient de faire parvenir aux charitables donneurs leurs plus sincères remerciements et l’assurance de leur continuel souvenir dans leurs prières.

