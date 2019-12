Le top 10 BD de Marc Gagnon

Info Dimanche a demandé à Marc Gagnon, grand amateur, connaisseur et spécialiste de la BD de présenter une liste de 10 livres à offrir en cadeau. Résident de Rivière-du-Loup, Marc Gagnon est technicien en documentation au Cégep de La Pocatière en plus d'être l'un des coanimateurs du fameux Podcast des crinqués et chroniqueur pour le site français Top Comics. Il est aussi connu sous le nom de «The Paper Man» et ses chroniques sur Facebook sont des incontournables pour tout amateur de BD.

Le temps des fêtes arrive à grands pas et vous cherchez un cadeau à mettre sous le sapin? Pourquoi pas une BD? Voici donc une courte liste de suggestions BD qui pourra vous aider dans vos choix et gâter vos proches. Trois suggestions internationales, trois suggestions jeunesses, trois suggestions québécoises et, pour terminer, mon coup de coeur de l’année!

Suggestions internationales

Nymphéas noirs

Scénario par Fred Duval.

Dessins et couleurs par Didier Cassegrain.

Adapté de Michel Bussi.

Éditeur : Dupuis.

Collection : Aire Libre.

Nymphéas noirs : une enquête passionnante sur les traces de Monet. Nymphéas noirs frôle la perfection. Le duo artistique, Fred Duval et Didier Cassegrain, a brillamment adapté le roman de Michel Bussi. Nymphéas noirs se suffit à elle-même par ses grandes qualités scénaristiques et graphiques, mais elle nous donne envie de lire ou relire le roman! Le seul problème avec Nymphéas noirs est le dur retour à la réalité quand vous la quittez. Partir de Giverny, ce lieu baigné par l’esprit de Monet n’est pas chose facile. On veut y replonger immédiatement et c’est d’ailleurs ce que j’ai fait après ma première lecture, j’y suis retourné et je crois que j’y ai laissé une petite partie de moi! Nous allons peut-être s’y rencontrer après votre lecture !



Le Loup

Scénario et dessins par Jean-Marc Rochette.

Couleurs par Isabelle Merlet.

Éditeur : Casterman.

Jean-Marc Rochette nous a donné l’immense série culte Le Transperceneige, avec Lob, Legrand et Bocquet au scénario. Il avait atteint un niveau presque parfait avec cette série. En 2018, il a transcendé son art avec Ailefroide, avec Bocquet en co-scénario. Je croyais qu’il lui serait impossible d’aller plus loin, de monter encore une marche vers l’immortalité en BD et bien il m’a prouvé le contraire. Avec Le Loup, il nous offre une BD exceptionnelle tant pour cette histoire de lutte entre l’homme et la bête, qui résonne comme une histoire universelle, que pour son dessin qui fait vivre cette histoire de brillante façon. La seule question qui me vient à l’esprit est : Jusqu’où ira-t-il dans son art? Et la seule réponse que j’ai : le plus loin possible, je l’espère.

Luminary tome 1. Canicule

Scénario par Luc Brunschwig.

Dessins et couleurs par Stéphane Perger.

Éditeur : Glénat.

Une fresque qui frôle la perfection narrative. Une histoire qui respecte en tout point le style superhéroïque. Une série centrée sur des personnages forts et attachants qui vivent dans une réalité très contemporaine, tout en y vivant des situations extraordinaires. Tout ça dans un fond de mystère, de complot, de questions et saupoudré d’une bonne dose de drame. Comme le titre le suggère, cette BD est tout simplement lumineuse! Elle nous éblouit par toute cette lumière utilisée par l’artiste qui en fait un des personnages principaux. Cette lumière qui sera la source des superpouvoirs, mais aussi des superproblèmes du héros! Luminary laisse des traces de bonheur dans ce monde bien sombre.

Suggestions jeunesses

Aventurosaure tome 2. L’héritage de Cory

Scénario, dessins et couleurs par Julien-Paré Sorel.

Éditeur : Presses Aventure.

La meilleure BD jeunesse de l’année selon moi. L’auteur reprend parfaitement tous les codes du genre fantasy et les applique à merveille à son histoire. Des personnages attachants, des moments comiques, mais sans jamais oublier le côté grandiose du genre!

Si on était tome 1

Scénario, dessins et couleurs par Axelle Lenoir.

Éditeur : Front Froid.

Axelle Lenoir excelle pour nous parler de l’humain et elle le fait sous toutes ses formes! Ici c’est avec humour qu’elle s’adresse aux jeunes et moins jeunes pour leur parler d’amitié, d’amour, de la vie quoi! Le dessin de l’artiste est toujours aussi lyrique et onirique. Une belle série touchante et drôle!

U-Merlin tome 2. Pour le roi!

Scénario par Jean-François Laliberté.

Dessins et couleur par Sacha Lefebvre.

Éditeur : Éditions Michel Quintin.

U-Merlin mélange le style chevaleresque à la science-fiction et ça fonctionne! Pourquoi? Parce que c’est brillamment écrit Jean-François Laliberté qui se permet de traiter de sujets très importants comme la quête de soi dans un contexte d’action et d’espace. C’est cohérent, tant pour le lectorat jeunesse que pour les adultes! Sacha Lefebvre se rapproche du style des comics américains avec un rythme dynamique.

Suggestions québécoises

La grosse laide

Scénario et dessins par Marie-Noëlle Hébert.

Éditeur : XYZ éditeur.

Collection : Quai n. 5

Ça, c’est un coup de poing en plein visage! C’est déstabilisant, troublant et criant de vérité. L’autrice nous donne libre accès à ses émotions et son âme en nous partageant ses souvenirs de jeunesse liés à son image corporelle. Une lecture difficile, mais nécessaire pour comprendre comment peuvent vivre les femmes avec ce problème.

Paul tome 9. Paul à la maison

Scénario et dessins par Michel Rabagliati.

Éditeur : La Pastèque.

Un classique instantané. Un Paul qui affronte la dure réalité du vieillissement. Vieillissement personnel, mais aussi des gens qui l’entourent. C’est une BD personnelle, émotive, tellement collée à une réalité qui deviendra notre réalité un jour ou l’autre.

L’Espion de trop

Scénario par Frédéric Antoine.

Dessins par VoRo.

Couleurs par Kamiken.

Éditeur : Glénat Québec.

C’est une histoire d’espion dans le Québec de la Seconde Guerre mondiale. Un mélange de réalité et de fiction, qui part de l’histoire vraie d’un lieutenant allemand, venu en espion à New Carlisle. C’est haletant, intéressant, avec une petite touche d’humour noir dans l'improbabilité d’une mission aussi mal organisée! Un solide scénario qui nous en apprend plus sur cet évènement historique peu connu. D’ailleurs, à la fin de la BD, un petit résumé des faits est inséré et donne aux lecteurs et lectrices l’histoire réelle dans son entièreté. VoRo nous éclate encore la rétine comme à son habitude, mais là, il se laisse aller dans certaines scènes que je vous laisse découvrir!

Coup de coeur

Dans la tête de Sherlock Holmes tome 1. L’affaire du ticket scandaleux

Scénario par Benoit Dahan et Cyril Liéron.

Dessins et couleurs par Benoit Dahan.

Adapté de Arthur Conan Doyle.

Éditeur : Ankama Éditions.

Ce n’est pas la première adaptation de l’oeuvre d’Arthur Conan Doyle en BD, mais ici, on s’attaque au fameux palais mental du célèbre détective. Et il y a ce fil rouge, qui parcourt toute la BD pour nous montrer les liens dans la tête de Sherlock pour résoudre l’enquête. C’est palpitant, brillant et d’une incroyable originalité. Originalité tant pour cette histoire inédite de Sherlock, mais aussi pour la composition graphique avec laquelle le dessinateur s’amuse en nous offrant un découpage vivant! Un "must" en 2019.