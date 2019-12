À Noël, mettez la région sur la table… et sous le sapin!

À l’approche du temps des Fêtes, préparez-vous à faire le plein de produits locaux au Marché public Lafontaine, édition de Noël qui aura lieu le 21 décembre de 10 h à 14 h au Carré Dubé.

Au programme, chevaux miniatures, tire sur neige, chorale de Noël (11 h à 12 h) en plus de rencontrer vos producteurs et transformateurs agroalimentaires, bien évidemment.

Le marché de Noël est l’occasion d’en mettre plein les papilles à vos invités lors des repas des Fêtes. Vous voulez bien arroser votre Noël ? Les hydromels de l’Hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix, les vins et spiritueux à base d’érable du Domaine Acer et les vins et liqueurs des Vignobles Amouraska sauront détendre l’atmosphère de vos fêtes tout en soutenant des entreprises de chez nous. Vous pourrez vous procurer les produits de l’agneau de la Bergerie du Pont et les viandes et volailles des Jardins d’Édith et plusieurs autres délicieux produits.

En plus des exposants réguliers, venez découvrir plein de nouveautés, dont la Boulangerie Racine, l’Érablière Nathalie Lemieux et Lvinaigre. Il y aura du café, du chocolat chaud, de l’ambiance et des surprises. Pour la programmation complète et pour la liste des exposants, consultez la page Facebook du Marché public Lafontaine.

Le marché de Noël est également l’occasion de gâter vos proches et d’économiser du temps en achetant tous vos cadeaux en un seul endroit. Des cadeaux gourmands et artisanaux originaux.