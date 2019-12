Les plus belles vitrines de Noël sur la rue Lafontaine

Un comité indépendant louperivois, formé de Lynda Roy, Carol Gagné, Daniel Desjardins, Françoise Gendron et Jocelyn Gendron, a encore cette année, pris la liberté d’identifier les plus belles vitrines des commerces de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, afin de souligner l’apport des entrepreneurs locaux à la vie communautaire.

À l’approche des Fêtes, les membres du comité trouvaient important de souligner le travail et l’originalité, dont ont su faire preuve plusieurs commerçants.

«Le centre-ville est le cœur d’une ville et sa signature. En 2018 aux États-Unis, Amazone et le commerce en ligne ont représenté 49 % du marché global américain. Nous pouvons faire une mise en garde, car notre comité est autonome», ont-ils souligné.

Afin de distinguer les plus mémorables vitrines, l’évaluation a été basée sur l’harmonie du thème, l’originalité, la diversité ainsi que l’aspect général des décorations et leur attrait pour les passants.

La première place est allée à Moisan Fleuriste avec une belle utilisation de l’artisanat : «Splendide cocote de Noël! De toute beauté! À voir! Moisan Fleuriste présente des décors différents chaque année, et fait toujours preuve de beaucoup d’imagination».

La deuxième position a été obtenue par Vézina Mode : «Vitrine punch, décorations à l’intérieur et l’extérieur. Un véritable régal pour les yeux. Les arches sont illuminées et visibles de loin! Bravo!»

Le troisième rang a fait deux gagnants ex æquo, la Librairie J.A. Boucher «Deux magnifiques lutins; en particulier, le lutin trapéziste. Belle trouvaille!» et Terroirs d’ici et d’ailleurs, «Un super arbre de Noël festif, bravo !»

Les membres du comité souhaitent remercier tous les commerçants de la rue Lafontaine, ayant participé à faire vivre la magie des Fêtes dans le centre-ville de Rivière-du-Loup. «Grâce à eux, le magasinage des Fêtes et les simples promenades extérieures, nous replongent dans nos meilleurs souvenirs d’enfance. Les gagnants de cette année recevront un certificat soulignant leur mérite. L’invitation aux citoyens à profiter de ces magnifiques décors est donc lancée!»