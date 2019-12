Conseils de salubrité des aliments pendant les Fêtes

La nourriture est un élément important des célébrations des Fêtes, mais la dinde, les pâtisseries, le lait de poule et les buffets peuvent entraîner des maladies d'origine alimentaire (aussi appelées intoxications alimentaires) s'ils ne sont pas préparés et manipulés de manière adéquate. Les symptômes les plus courants d'une intoxication alimentaire sont crampes abdominales, nausées, vomissements, diarrhée et fièvre.



Voici les quatre mesures de base à suivre pour vous protéger et protéger votre famille contre les intoxications alimentaires.

• Nettoyez : Quand vous préparez des aliments, lavez-vous les mains et lavez les surfaces avec de l'eau chaude et savonneuse.

• Séparez : Séparez les aliments crus, comme la viande et les œufs, des aliments cuits et prêts à manger.

• Cuisez : Faites cuire les aliments jusqu'à ce qu'ils atteignent les températures sécuritaires de cuisson interne. Vous pouvez le vérifier en utilisant un thermomètre numérique pour aliments.

• Réfrigérez : Réfrigérez rapidement les aliments et les restes à une température de 4 °C (40 °F) ou moins.

Souvenez-vous que vous ne pouvez pas vous fier à l'apparence, à l'odeur ni au goût d'un aliment pour savoir s'il est contaminé par des bactéries nocives. Dans le doute, jetez-le!

Dinde et farce



Si vous faites cuire de la dinde pendant les Fêtes, assurez-vous qu'elle est bien cuite en utilisant un thermomètre numérique pour aliments afin d'en vérifier la température interne. Insérez le thermomètre dans la température de la partie la plus épaisse de la poitrine ou d'une cuisse. Cuisez la dinde jusqu'à ce qu'elle atteigne au moins 85 °C (185 °F).



Pour prévenir la contamination croisée, faites cuire la farce séparément, soit dans un plat allant au four ou sur la cuisinière. Si vous décidez de farcir votre dinde, farcissez-la sans tasser juste avant de la faire rôtir, puis enlevez toute la farce immédiatement après la cuisson. Faites cuire la farce jusqu'à ce qu'elle atteigne une température interne minimale de 74 °C (165 °F), et réfrigérez-la dans les deux heures suivant la cuisson.



Pâtisserie



Les enfants adorent lécher la pâte sur les cuillères et les batteurs, mais ce sont eux qui sont le plus risque d'en être rendus malades. La pâte et le glaçage contenant des œufs crus peuvent aussi contenir des bactéries, comme des salmonelles, qui peuvent causer de graves intoxications alimentaires.



Lait de poule



Le lait de poule est l'une des boissons favorites du temps des Fêtes. Le lait de poule du commerce est pasteurisé et n'a pas besoin d'être chauffé pour tuer les bactéries nocives. Si vous décidez de faire votre propre lait de poule à la maison, faites chauffer le mélange de lait et d'œuf jusqu'à ce qu'il atteigne au moins 71 °C (160 °F), puis réfrigérez-le en petites quantités dans des contenants peu profonds pour qu'il refroidisse rapidement.



Buffets des Fêtes



Le principal conseil de salubrité des aliments à garder à l'esprit lors de la préparation d'un buffet est qu'il faut garder les aliments chauds au chaud et les aliments froids au froid. Pour garder les aliments au chaud, utilisez des réchauds, des chauffe-plats ou des mijoteuses. Pour garder les aliments au froid, placez les plateaux de service sur de la glace concassée.



Réfrigérez les restes dès que possible, pas plus de deux heures après leur cuisson. Si des aliments périssables sont restés à la température de la pièce depuis plus de deux heures, jetez-les!