En collaboration avec Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, Info Dimanche vous présente Une lettre de Santa Claus publiée dans Le Saint-Laurent, le 14 décembre 1897.

Aux petits enfants

Le fils de l’un de nos abonnés a reçu de « Santa Claus » la gentille petite lettre qui suit.

Nous nous empressons d’en faire part aux nombreux enfants de cette ville qui seront heureux d’apprendre que le bon père « Santa Claus » n’est pas mort et qu’il s’apprête à visiter Fraserville au temps de Noël.

« En route »

Mon petit ami,

Je te donne ce nom car tous les enfants sages et obéissants sont mes petits amis, et j’espère bien que tu es de ce nombre.

Comme tu le vois, mon petit enfants, je t’écris en route, étant parti depuis quelques jours déjà pour le grand voyage que je fais tous les ans avant le 1er janvier, pour faire une grosse provision d’étrennes, dans les plus beaux pays de l’ancien et du nouveau monde. Je t’emporterai de bien jolies choses, mon petit Jean ainsi qu’à ta belle petite sœur, si vous êtes de bons enfants, bien obéissants, écoutant promptement votre bon Papa et votre bonne Maman que je connais bien, car je suis vieux, bien vieux, et je les ai récompensés souvent quand ils étaient petits : ils étaient si obéissants.

Faites bien vos prières aussi, mes petits amis et ne vous cachez pas sous les chaises et sous les tables. Que veux-tu que je t’apporte, mon petit Jean? Une flûte, un tambour, une grosse pelotte, un traîneau? Dis, que veux-tu? Mais rappelle-toi, petit ami, mes conditions et l’OBÉISSANCE surtout. Si tu veux m’écrire, je serai bien content de te lire; tu adresseras :

M. Santa Claus

Paris (France)

Et tu ajouteras : « à faire suivre », car je laisse mon adresse en laissant une ville; je suis bien connu, je t’assure.

Je t’embrasse, ainsi que ta petite sœur, et vous recommande encore d’être bien sages : le jour de l’An n’en sera que plus beau. La main me tremble, je suis bien vieux.

SANTA CLAUS

Une collaboration de la

Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup

67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup (QC) G5R 1J8

Facebook et http://www.shgrdl.org/