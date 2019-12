Des surprises plein les bas!

Selon la légende, trois jeunes femmes pauvres auraient suspendu leurs bas fraîchement lavés à la cheminée pour les faire sécher. La nuit de Noël, saint Nicolas y aurait jeté des pièces de monnaie, qui seraient tombées dans les bas!



La tradition était lancée. Aujourd’hui, on peut toujours mettre de l’argent dans un bas de Noël... mais on peut aussi faire preuve d’un peu plus d’imagination!



Pour les enfants, on glisse la fameuse tablette de chocolat ou la petite voiture qu’on leur refuse, chaque fois que l’on fait l’épicerie, ou encore des chèques-cadeaux pour une journée de ski ou un forfait film et maïs soufflé au cinéma. Pas besoin de chèques-cadeaux officiels. On peut les créer à l’ordinateur ou les bricoler sur des cartons.



Pour les ados, on opte pour des produits de soins ou de beauté en format d’essai, tels que bains moussants, crèmes parfumées, gels pour la douche ou shampoings pour les trousses de sport. Évidemment, des billets de spectacle, des CD et des DVD, ou des chèques-cadeaux pour télécharger leurs pièces préférées sur Internet leur feront également grandement plaisir.



On n’oublie pas les grands : un alcool fin, comme un cidre de glace ou un champagne petit format, voire une huile à massage fruitée ou florale, pour madame, et une fragrance boisée ou marine, pour monsieur.



Enfin, pour choisir le cadeau parfait, il suffit d’être attentif aux paroles de nos proches. Par exemple, une phrase comme «Je suis mal équipée pour cuisiner» nous mettra sur la piste des ustensiles adéquats. Bon magasinage!