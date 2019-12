Une toute nouvelle programmation pour Noël à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a présenté le 29 novembre sa nouvelle programmation, qui entend propager l’esprit de Noël tout au long de décembre. Le Service loisirs, culture et communautaire, les partenaires et les organismes ont mis ensemble la main à la pâte afin de proposer une multitude d’activités durant cette période où il fait si bon se retrouver en famille.

Pour le plus grand bonheur de tous, plusieurs activités à succès des dernières années sont de retour : concerts et spectacles où seront chantés ou joués les plus beaux airs des Fêtes, marché public Lafontaine pour faire le plein de produits locaux avant le réveillon, diverses occasions de bricolage pour les enfants, programmation spéciale de la bibliothèque, fête de Noël des Grands Amis du KRTB ainsi que la Grand’Messe de Sparages, pour n’en donner que quelques exemples.

Parmi les nouveautés de la programmation Esprit de Noël qui raviront petits et grands, mentionnons d’autre part la présence d’un chœur ambulant à travers les commerces de la rue Lafontaine le 21 décembre. Deux activités seront par ailleurs proposées par la Ville pendant la douce période entre Noël et le jour de l’An, soit un cinéma en famille le 27 décembre et une séance de patinage libre le 29 décembre. Pour l’occasion, des musiciens professionnels seront au centre de la glace pour faire valser les patineurs sur les plus beaux airs folkloriques du jour de l’An.

Rendez-vous sur le site Internet VilleRDL.ca pour consulter la programmation complète.