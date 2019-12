L’équipe d’Info Dimanche récolte 4 700 $ pour La grande guignolée des médias

Grâce à la générosité des automobilistes qui se sont arrêtés à l’intersection des rues Lafontaine et Fraser à Rivière-du-Loup pour offrir leurs dons aux employés d’Info Dimanche le 5 décembre, un montant de 4 700 $ a été amassé pour La grande guignolée des médias, organisée par la Société Saint-Vincent-de-Paul.

«C’est un privilège de pouvoir prendre part à une aussi belle activité. Chez Info Dimanche, on s’est toujours fait un devoir d’être actif au sein de la communauté et d’y contribuer. C’était une troisième guignolée pour nous, et assurément qu’on sera là l’année prochaine. Je profite de l’occasion pour souligner le travail des autres médias de la région pour La grande guignolée des médias et je remercie notre employeur de nous avoir libérés pour cette bonne cause. Un immense merci à tous les généreux donateurs», a commenté l’instigateur de la guignolée d’Info Dimanche et directeur de l’information, François Drouin.

La récolte des dons s’est déroulée ce 5 décembre dès 7h30 le matin jusqu’à 9h, puis de 11h45 à 13h45, toujours à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine. Plusieurs dizaines de denrées non périssables ont aussi été recueillies à notre bureau situé au 72, rue Fraser lors de cette collecte. Elles seront remises à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour la confection des paniers de Noël qui seront distribués juste avant les Fêtes. Ces gestes de générosité permettront assurément de soutenir les personnes plus démunies de la communauté et de leur donner un moment de répit pour les Fêtes. L’organisme a obtenu en 2018 plus de 45 000 $ en dons (argent et denrées). Cet argent permet également de soutenir l'aide alimentaire offerte en collaboration avec le Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup.

L’an dernier, plus de 4 008$ ont été amassés par les employés d’Info Dimanche, nous avons donc battu notre précédent record. Toute notre équipe vous remercie pour votre patience et votre générosité.