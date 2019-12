Marto et ses Ti-Pauvres débarquent à Rivière-du-Loup

La célèbre collecte de friandises de Marto Napoli aura son point de dépôt à Rivière-du-Loup pour la première fois en 17 ans, le 20 décembre prochain dès 16h.

C’est en 2002 que Marto Napoli est venu complémenter les guignolées traditionnelles en organisant une collecte de bonbons et de jouets. En 16 ans, ce sont plus d’un million de dollars en biens et en argent qui ont été distribués à des milliers d’enfants. Cette année, avec un objectif de 177 777$, l’organisation pourra compter sur un nouveau point de dépôt à Rivière-du-Loup.

Avec la collaboration du Groupe Grand Portage, les frères Steve et Martin Pomerleau et Sylvain Arbour ont pris l’initiative d’organiser la fameuse collecte dans les locaux du tout nouveau Complexe GP au 157 Rue Fraser, Rivière-du-Loup.

« On veut tout sauf de la macédoine, déclare Marto Napoli. Cette année, nous avons inclus, en nouveauté, des brosses à dents dans la liste des biens demandés.»

«Nous ne sommes pas là pour faire compétition à la guignolée traditionnelle. Le but est de mettre des sourires sur le visage des enfants en cette période spéciale de l’année», déclarent les instigateurs du projet de Rivière-du-Loup.

C’est à 16h le 20 décembre que les gens seront sur place pour recueillir chips, chocolat, bonbons, jouets et brosses à dents. L’ensemble des denrées recueillies seront remises au Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup qui a comme mission de répondre aux besoins liés à la sécurité alimentaire tout en développant l’autonomie alimentaire en étroite collaboration avec les partenaires de la MRC de Rivière-du-Loup.