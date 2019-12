Des recettes du Pavillon de l’Avenir

Cette année, Info Dimanche vous propose pour sa section de Noël une douzaine de recettes préparées par les étudiants en Cuisine au Centre de formation professionnelle le Pavillon-de-l’Avenir.

«Ces recettes mettent en vedette les créations culinaires de cinq élèves de deuxième année, qui complèteront sous peu leur formation en Cuisine au Centre de formation professionnelle le Pavillon-de-l’Avenir. Pour ce faire, ils ont participé à la conception de douze recettes originales, répondant ainsi à l’objectif de formation Conception de menu et Présentation culinaire de leur programme d’études professionnelles», précise Éric Archambault.

En partenariat avec la Boucherie Bégin où vous retrouverez les produits des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, les élèves vous proposent des recettes mettant en vedette les aliments et les produits d’artisans locaux afin de mettre en valeur les produits régionaux.

Ces étudiants illustrent parfaitement les valeurs et l’expertise qu’ils ont apprises et développées que ce soit dans le DEP cuisine d’établissement et l’ASP cuisine du marché, deux formations permettant de rester actuel dans nos cuisines.

Les étudiants ont littéralement mis la main à la pâte pour assurer l’accomplissement de ce projet. La recherche et la conception des plats ont aussi été bénéfiques sur le plan scolaire et personnel.

«Les élèves, les enseignants et la direction du centre de formation sont tous très fiers de cette réalisation», souligne M. Archambault.

Voici les Produits bas-laurentiens utilisés dans les recettes disponibles dans la région :

Café moulu

Épaule D’agneau

Sel des Pèlerins

Sucre fin d’érable

Cassonade (sucre granulé) d’érable

Sel de gibier Jardins de La mer

Miel liquide

Pousses de la Jardinières

Huile D’olive Bio fait d’olives Coratina du Vignoble Carpinteri

Huile de Colza de Nature Highland

Lait et œufs Ora

Poudre de Grillon Entomo DSP

Essence de Mélilot (pour remplacer la Vanille) (Québec Sauvage)

Alcools Locaux utilisés dans les recettes :

Gin Thuya des Fils du Roy

Vodka La Grande Bagosse des Fils du Roy

Le Charles-Aimé Robert du Domaine Acer

Le Vin de Bleuet le Fabuleux de La Vallée de la Framboise

Réserve Familiale du Vignoble Carpinteri

Produits aditifs alimentaire :