Le temps des Fêtes en solo peut aussi être rigolo!

«Et puis, seras-tu accompagné au réveillon cette année?» S’il y a une question qui est redoutée par bien des gens à l’approche de Noël, c’est bien celle-là! Pourtant, il ne devrait pas y avoir de gêne à venir seul au party de famille. D’ailleurs, qu’on se le dise une fois pour toutes : passer le temps des Fêtes en solo n’a rien de honteux!



Certes, il est vrai que cette période de l’année est propice aux rassemblements, aux doux câlins sous le gui et autres élans romantiques, et il peut s’avérer difficile, voire déprimant, pour une personne célibataire d’assister à autant de débordements d’affection. Toutefois, les joies du temps des Fêtes ne sont pas strictement réservées aux couples. Et le célibat peut aussi avoir certains avantages qui font l’envie de vos amis mariés — bien sûr, ces derniers ne l’avoueront jamais!



D’abord, partons du fait que vous n’êtes pas la seule personne sur terre à être dans cette situation. En effet, que ce soit en raison d’une rupture, d’un divorce, d’un deuil, d’une chicane de famille ou de l’éloignement, passer le temps des Fêtes seul est plus fréquent qu’on peut le croire. Alors, pourquoi ne pas en glisser un mot à proches... peut-être l’un d’entre eux connaît-il quelqu’un de célibataire qu’il souhaiterait vous présenter. Après tout, qui a dit que le réveillon et la veille du jour de l’An ne pouvaient être synonyme de rendez-vous surprise?



Vous n’êtes pas nécessairement à la recherche de l’amour? Dans ce cas, le temps des Fêtes pourrait être une véritable partie de plaisir : il n’en reviendra qu’à vous de décider quoi porter, quoi manger et à quelle soirée assister. Sans oublier que le cadeau que vous déposerez sous le sapin vous plaira à coup sûr, n’est-ce pas?