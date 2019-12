L’Association Motocycliste du KRTB fait un don pour le Noël de Partage

Lors de son souper du 25 novembre, le Club Optimiste de Rivière-du-Loup recevait des membres de l’AMKRTB un montant de 1500 $ pour l’activité Noël de Partage.

Cette activité permet à des enfants de vivre une journée de Noël et de recevoir des certificats cadeau leur permettant l’achat de vêtements, souliers ou articles de sport. Le but de cette cause rejoint les valeurs des membres de l’AMKRTB qui y participent pour la troisième année.

Sur la photo: Elisabeth Fraser, responsable du Noël de Partage, Simon Bélanger, Nathalie Pelletier, membres de l’AMKRTB, Steve Dionne, président du club de moto AMKRTB, Nicolas Bax de Keating, président du Club Optimiste de Rivière-du-Loup et Doris Caron aussi membre de l’AMKRTB.