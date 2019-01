Les Fêtes de fin d’année sont derrière vous, mais ces kilos en trop ne veulent pas vous quitter?

De plus en plus de Canadiens ont recours à des médicaments d'ordonnance et à des produits de santé naturels pour perdre du poids. Ces produits peuvent être bénéfiques lorsqu'on les utilise correctement dans le cadre d'un programme de gestion du poids. Toutefois, une mauvaise utilisation peut entraîner des risques graves pour la santé.



Les situations suivantes sont des exemples de mauvaise utilisation qui pourraient avoir des conséquences graves pour la santé :

Achat en ligne de médicaments d'ordonnance que ne vous a pas prescrit un professionnel de la santé après vous avoir examiné.

Prise simultanée de différents types de produits amaigrissants, ou prise de produits amaigrissants combinés à d'autres produits de santé, sans discuter des risques possibles avec un professionnel de la santé.

Achat en ligne de produits amaigrissants de sources incertaines.

Utilisation d'un produit amaigrissant qui diffère de celle recommandée sur l'étiquette, sauf sur recommandation d'un professionnel de la santé.

RÉDUIRE LES RISQUES

Si votre poids vous préoccupe, discutez avec votre professionnel de la santé du meilleur moyen d'atteindre et de maintenir un poids santé. Suivez aussi les recommandations suivantes :

Évitez d'acheter des produits de santé par Internet si la source :

n'indique pas de numéro de téléphone ou d'adresse postale;

offre de vous émettre une ordonnance en fonction de vos réponses à un questionnaire en ligne.

Méfiez-vous si une publicité indique qu'il s'agit d'un produit amaigrissant «naturel». Ne prenez pas pour acquis qu’un produit est « sécuritaire » parce qu’il est «naturel».

Si vous désirez être sûr que Santé Canada a évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits de santé que vous utilisez, cherchez sur l'emballage l'un des codes de huit chiffres suivants :

une identification numérique de drogue (DIN)

un numéro de produit naturel (NPN)

un numéro de remède homéopathique (DIN-HM)

Si un produit amaigrissant provoque un effet indésirable, communiquez sans tarder avec votre professionnel de la santé. Les consommateurs et les professionnels de la santé sont priés d'aviser Santé Canada de tout effet indésirable.



Pour connaître davantage sur l’utilisation sécuritaire de produits de santé amaigrissants, cliquez ici.