Cinq suggestions musicales à offrir en cadeau

Milk & Bone - «Deception Bay», paru le 2 février 2018. Le duo Milk & Bone est formé des deux musiciennes Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin. Elles ont lancé leur premier album «Little Mourning» en mars 2015. Elle ont remporté alors le prix Révélation de la SOCAN 2015 et se sont promenées au Québec, en Europe et aux Etats-Unis, charmant le public avec leur musique. Leur deuxième album «Deception Bay», aborde aussi l’amour et les relations, sous un nouvel angle musical pop électro. C’est une écoute que je recommande aux amateurs de voix aériennes, d’harmonies vocales et d’arrangements musicaux plus minimalistes, sans compromis de qualité.