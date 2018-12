Sparages souligne Noël en grand

Sparages récidive cette année avec sa Grand’messe de Noël. Le 28 décembre prochain, l’organisme convie la population à l’École de musique Alain-Caron pour une fête culturelle chaleureuse et amicale.

Entre Noël et jour de l’an, l’occasion est parfaite pour se retrouver ou se rencontrer entre amis, connaissances, inconnus, familles pour festoyer et louanger la diversité culturelle de notre milieu.

La Grand’messe de Sparages est un cadeau culturel à la population louperivoise, spectacle familial et gratuit où tout le monde est bienvenu. Animée par Anacha Rousseau, Émilie Lacroix et Mélanie Langlais, il sera possible d’y voir plusieurs artistes sur la scène, autant en musique qu’en littérature. Un groupe de musique maison, composé d’Olivier Martin, de Bastien Banville et de Guillaume Pigeon, assurera l’ambiance musicale tout au long de la soirée.