Une chorale ambulante se promènera sur la rue Lafontaine le 24 décembre

Une petite chorale de chanteurs volontaires s’est formée spontanément, sous l’impulsion de Sylvain Dionne et chantera divers cantiques traditionnels et populaires le 24 décembre sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

Après un appel à tous lancé sur les réseaux sociaux, 21 personnes se sont manifestées pour prendre part à ce projet. Des paroles leur ont été distribuées dans un petit cahier de chansons. «Elles ont dit oui pour le plaisir de chanter, et le plaisir de faire du bien aux autres. C’était une idée spontanée qui s’est concrétisée (…) Selon l’impulsion du moment, nous irons dans divers commerces de la rue Lafontaine pour chanter. S’il y a des petits attroupements, on s’y arrêtera aussi. Nous sommes dans la bonne période de l’année pour débuter cette initiative», explique Sylvain Dionne. Une première expérience a été tentée le 21 décembre en après-midi, mais la pluie a calmé les ardeurs de la chorale. Tous sont invités à se joindre à la chorale et à chanter avec eux.

Le départ se fera à 13h30 le 24 décembre à la librairie J.A. Boucher de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Il sera alors possible de les croiser au centre-ville en après-midi.