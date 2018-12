Vague de générosité pour les enfants de L’Isle-Verte et Saint-Paul-de-La-Croix

Le partage et la générosité à l’approche de la période des Fêtes se sont manifestés d’une manière toute particulière à L’Isle-Verte et Saint-Paul-de-la-Croix les 17 et 18 décembre. Les 116 élèves de maternelle à 6e année de ces deux écoles primaires ont pu recevoir tout juste avant Noël un petit cadeau, grâce à l’initiative de la pharmacie Familiprix de L’Isle-Verte et de ses clients.

C’est la technicienne de laboratoire Marylène Dumont qui a eu l’idée de faire une différence directement dans sa communauté en remettant des cadeaux aux jeunes élèves de maternelle 4 et 5 ans de L’Isle-Verte, avec le soutien de la pharmacienne Marie-Hélène Miousse. Elle demandait donc la contribution des clients, selon leur budget, afin de remettre le cadeau de leur choix à un enfant, selon les âges ciblés.

«Il y a des enfants qui sont moins gâtés à Noël, qui reçoivent moins de cadeaux, mais je ne voulais pas les cibler directement. J’ai été surprise par la générosité des gens. En cinq jours, grâce aux dons de la communauté, on a pu amasser assez de cadeaux pour les 116 élèves de L’Isle-Verte et Saint-Paul-de-la-Croix. C’est un premier projet qui a connu un beau succès et qui a fait boule de neige», raconte Mme Dumont.

À l’entrée de la petite équipe de la pharmacie munie de tuques de Noël dans les différentes classes, les yeux des enfants s’illuminaient. Ils ont tous reçu un petit présent avec un mot personnalisé provenant de chaque client.

«J’ai été contactée il y a environ un mois par la pharmacie pour ce projet de Noël. Au début, c’était seulement pour les plus petits, mais finalement, j’ai su qu’il y aurait des cadeaux pour tout le monde, et même pour ceux de Saint-Paul-de-la-Croix. Les gens sont tellement généreux dans le village. Parfois dans les milieux plus défavorisés, certains enfants dans les classes reçoivent moins de cadeaux», souligne la directrice, Johanne Lussier.

Ce geste de dévouement et d’entraide a eu des répercussions auprès d’une centaine d’enfants qui vivront certainement une période de Noël plus douce grâce à la générosité de leur communauté.