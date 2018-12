Des jeux vidéos à surveiller pour le «Boxing Day»

Pendant le temps des Fêtes, il n’y a rien de mieux que profiter des joies hivernales. Ski, raquette, patin, glissade, bataille de boules de neige… les options sont multiples. Mais lorsque la noirceur s’installe ou qu’on souhaite simplement passer un peu de temps au chaud, une partie de jeu vidéo peut drôlement faire le travail.

Voici donc quelques suggestions, sans ordre précis, de jeux qui ont accroché de nombreux amateurs au cours des derniers mois. Ils sont tous disponibles sur la PlayStation 4 et la Xbox One. Certains peuvent également être joués sur PC.

Notons aussi qu’ils sont, pour la plupart, des jeux d’action et d’aventure et qu’ils s’adressent, plus souvent qu’autrement, à un public averti *.

Shadow of the Tomb Raider

Le studio Eidos Montréal a offert cette année le dernier épisode de la trilogie Tomb Raider à paraître depuis 2013. Évidemment, les habitués retrouveront plusieurs ressemblances avec les jeux précédents, la recette de base ne change presque pas. Cela dit, les casse-têtes (puzzles) et l’aspect «exploration» sont mis de l’avant cette année avec la chère Lara Croft. Un ajout apprécié. Le joueur se perd avec plaisir dans les grandes étendues de jungle, les villages et les aventures plus complexes les unes que les autres. Le jeu est aussi graphiquement magnifique, ce qui rend l’expérience bien plus intéressante.

Red Dead Redemption II

Les critiques ont été très bonnes à l’égard de RDR 2, qui invite le joueur dans une aventure western se déroulant dans un monde totalement ouvert à travers les espaces sauvages d’Amérique. L’intrigue se déroule en 1899, soit plusieurs années avant les principaux évènements du précédent opus, Red Dead Redemption, qui avait lui aussi fait plusieurs adeptes. Le joueur incarne John Marston, un hors-la-loi de renom. Nul besoin de souligner que les duels armés sont au rendez-vous.

Pour plusieurs, ce nouveau Red Dead Redemption fera époque. Encore là, on parle d’un jeu magnifique dans lequel les jeux effets de lumières et la réalité des différents climats vous impressionneront. (Vous aurez compris que j’ai un petit côté contemplatif...)

Assassin’s Creed Odyssey

Parlant de «monde ouvert» immense et de liberté de mouvement, Odyssey a apporté la série Assassin’s Creed à un autre niveau, cet automne. Parlez-en à la collègue Andréanne qui est littéralement accrochée aux aventures qu’il propose.

Créé par Ubisoft Québec, le jeu offre un côté immersif unique à la série. Pour une première fois, les développeurs ont décidé d’offrir aux amateurs une liberté de choix inédite jamais vue auparavant. Une façon de renouveler la saga qui a déjà plus de 10 ans. «L’histoire n’est plus linéaire, les choix apportent leurs lots de conséquences. Le côté interactif est poussé encore plus loin, l’expérience est en évolution constante», soulignait d’ailleurs le Louperivois Mathieu Casgrain, lors d’une entrevue avec Info Dimanche.

Assassin’s Creed Odyssey amène le joueur à découvrir une époque unique, en 431 avant Jésus-Christ. Immergés dans la Grèce antique, les héros Alexios ou Kassandra (le joueur a le choix entre un personnage masculin ou féminin) se retrouvent dans l’univers d’Ulysse, Socrate et Zeus. Plus de 30 heures de jeu, et même différentes fins (!) sont offertes.

Oh! Je vous ai dit qu’il était beau? Wow!.

Call of Duty Black Ops 4

Certains préfèrent la série Battlefield qui est supérieure à plusieurs niveaux, mais personnellement, je fais partie de l’équipe Call of Duty (COD) lorsque j’ai envie d’un jeu de tir à la première personne.

Dans ce cas-ci, tout passe par le mode «Multijoueurs» qui rappelle les belles années de Black Ops 1 et Black Ops 2…remis au goût du jour. Une partie de Black Ops 4 dure entre 7 et 10 minutes et on ne recherche jamais le combat très longtemps. C’est simple, intense et rapide. De l’action pure.

Notons que la compagnie Treyarch a surfé sur la vague Fortnite cette année, en offrant un mode «Battle Royale» sur Black Ops 4, en remplacement du mode «Campagne». Une idée qui semble plaire à plusieurs amateurs jusqu’à présent.

La série EA Sports

Accessibles à tous les âges, les jeux EA Sports sont des classiques depuis plusieurs décennies auprès des amateurs de sports. Les fans de hockey, de football, de soccer et de basketball, notamment, s’amusent, année après année, à incarner leurs athlètes préférés.

Côté hockey, le dernier opus de la franchise, NHL 19, mise sur le jeu en ligne. Plusieurs nouveaux modes de jeu ont été ajoutés, permettant aux joueurs de tous les niveaux d’avoir du plaisir. Personnellement, j’ai toujours un faible pour le mode hors-ligne «Franchise» qui permet de devenir directeur général et d’avoir le dessus sur Marc Bergevin dans les transactions…

À la maison, les bonnes vieilles parties de hockey hors-ligne entre amis sont une tradition. Même chose pour le bon vieux hockey-bottines dans la rue, d’ailleurs.

Mentions spéciales

Mentions spéciales au dernier épisode de God of War et au jeu Detroit : Become Human. Ces deux jeux d’action-aventure ont été chaudement acclamés par les critiques depuis ce printemps et elles semblent avoir raison.

On dit de cette nouvelle réalisation de God of War qu’elle a su conserver l’essence des jeux précédents, «tout en modernisant son approche». Les amateurs ne pourront résister au virage narratif et à l’action frénétique qu’offre cette réussite de Santa Monica Studio.

Quant à Detroit : Become Human, il offre une formule intéressante, puisque les choix des joueurs peuvent modifier «radicalement» le cours de l’histoire. Le joueur doit même être alerte, puisque certains choix doivent être réalisés dans un temps imparti. Le jeu propose aussi des scènes lors desquels le joueur devra être réactif et peser rapidement sur un bouton afin de compléter l’action.

L’histoire se déroule évidemment à Détroit, au Michigan. Ce n’est toutefois la ville de l’automobile, mais celui des androïdes, à une époque futuriste.

Mentions spéciales #2

Finalement, difficile de passer sous silence la Switch qui continue de connaître un succès intéressant. Les propriétaires de cette nouvelle console, idéale autant pour les heures passées sur la route ET le confort du salon, bénéficient aujourd’hui d’une gamme de jeux de plus en plus garnie.

Mario Tennis Aces, Diablo III, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Mario Kart, Minecraft, V-Rally 4… il y en a désormais pour tous les gouts. Perso, mon coup de cœur restera toujours Super Smash Bros, héritage précieux de la Nintendo 64.

*Psst. Rien de mieux que le Boxing Day pour s’offrir de nouveaux jeux vidéos!

Bonne année!