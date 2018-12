Idées cadeaux pour votre tendre moitié

Le temps des fêtes approche à grand pas et vous n’arrivez toujours pas à trouver le cadeau idéal qui saura plaire à votre conjoint ou conjointe? Pas de panique! Voici une liste regroupant diverses idées originales et quelques suggestions selon le type de personnalité de la personne qui fait battre votre cœur.

- Voici d’abord mon idée coup de cœur de la région à offrir à votre conjointe qui raffole des soirées avec ses copines et qui aime prendre soin d’elle. Les produits Koohoony sont en plein ce qu’il lui faut. Ils sont non-seulement naturels, éco-responsables et non testés sur les animaux. Il y en a pour tous les goûts : des crèmes, exfoliants, savons, bulles de bain, huiles essentielles, chandelles, soins des pieds, du visage et des lèvres, le tout pour des prix plus qu’abordables! Cette boutique à Cacouna offre également une activité de filles exclusive. Si vous réservez pour votre copine et quelques-unes de ses amies, elles auront une soirée VIP en compagnie de la propriétaire, Annie Bélanger. Elles auront l’occasion de découvrir ses produits, avoir un masque de beauté, déguster un bon thé tout en concoctant leur propre parfum. Une occasion de rêve pour se détendre entre amies et papoter toute la soirée!

- Lui aussi aime bien prendre soin de son apparence? Il aimerait assurément recevoir un bas de Noël garni de produits pour hommes spécialement conçus pour prendre soin de sa chevelure et de sa barbe. La bonne nouvelle, c’est que les produits Koohoony ont aussi une gamme pour hommes. Remplissez-le d’un baume à barbe et cheveux, d’huiles et de shampoings à barbe, d’un parfum et de savons en pain. Le tout agrémenté de boxers personnalisés de logos choisis avec soin selon ses goûts en guise de clin d’œil.

Voici le lien pour vous procurer tous ses produits et pour découvrir cet endroit pittoresque qui vaut définitivement le détour : https://www.koohoony.com

- On le sait, Noël est un bon prétexte pour offrir des présents à notre entourage, mais ces petites attentions ne devraient pas seulement se faire lors d’occasion spéciale. Pour gâter l’être cher au quotidien, avez-vous songé à lui offrir un abonnement à une boîte mensuelle? Le concept est simple et varié. Que ce soit la nourriture, des produits écologiques, végétaliens, des sucreries, des accessoires de mode, des coffrets voyage pour découvrir d’autres cultures, des livres, des thés, jeux vidéo et projets bricolages, les possibilités sont infinies! Lorsque vous aurez trouvé ce qui correspond le mieux à son profil, vous pouvez acheter un abonnement pour la durée choisie. Chaque mois, une boîte remplie de surprises sera livrée à son adresse avec des produits spécialement choisis pour l’épater mensuellement.

- Elle a eu une grosse année et a besoin d’un peu de temps pour penser à elle-même? Pourquoi ne pas la gâter dans un centre de beauté avec un forfait de soins beauté? Le moment parfait pour se faire dorloter le visage, le corps, les mains et les pieds. Plusieurs forfaits combinés existent dans les centres d’esthétique de la région au Bas-Saint-Laurent, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil!

- Votre partenaire est maniaque de la technologie? Voici plusieurs idées qui sauront assurément faire son bonheur : Un chargeur à induction rapide et un support à cellulaire aimanté pour la voiture, plus besoin de fil de cellulaire et moins de distraction sur la route avec ces outils bien pratiques! Un trouve clés Bluetooth pour localiser ses clés en tout temps à l’aide d’une application pour téléphones intelligents. Un compagnon intelligent de vélo de marque SmartHalo, un objet bien commode pour les randonnées à bicyclette en ville. Grâce à une interface posée sur le guidon et une application pour cellulaire, votre vélo sera muni d’un GPS, un phare automatique, un assistant téléphonique, un antivol et un suivi de ses activités pour garder la forme. N’est-ce pas magique?

- Votre compagnon/compagne est plutôt adepte de plein-air? Voici quelques idées pour faciliter des aventures dans les bois : Un panneau solaire pour faire fonctionner et recharger ses appareils électroniques en milieu sauvage ou des bâtons de marche légers pour faciliter ses excursions en montage. Il/aime faire du camping ou de grosses excursions? Procurez-lui un livre de repas lyophilisés pour inspirer de nombreux plats en plein-air. Je vous propose le Backpack Gourmet, comprenant 180 recettes pour tous les repas et collations imaginables. De quoi combler son appétit! Vous pouvez compléter le tout avec un ensemble d’outils de cuisine en camping comme la gamelle Pinnacle Dualist et une tasse isolante légère Fair Share pour trimballer ses repas et boissons chaudes. Et pour bien rester éveillé, la machine expresso et cafetière d’Aeropress est l’élément incontournable pour préparer facile diverses sortes de cafés en camping ou lors d’une excursion en forêt. En plus, l’appareil est facile d’utilisation, léger et facile à transporter.

- Pour bien débuter cette nouvelle année et pour agrémenter la routine de votre bien aimé(e), vous pourriez lui donner un abonnement pour un cours de son choix. Que ce soit de la danse, de peinture, de Yoga, de cuisine, de Zumba ou même un abonnement au Gym! Une petite pensée qui fait du bien et qui fait changement, en plus de permettre de rester sain et actif.

- Quoi de mieux que se ressourcer en nature, loin de toute civilisation le temps d’un week-end? Offrez-lui une escapade en amoureux en forêt dans un chalet, sa bouteille préférée et un panier rempli de produits du terroir pour profiter d’un repas autour du feu. Parfait pour refaire le plein d’énergie!

- Pour vivre un moment mémorable en sa compagnie, avez-vous songé à des billets d’un spectacle ou d’une conférence susceptible de l’intéresser? Ajoutez une touche de magie en précédant l’événement d’un souper au restaurant et pourquoi pas une fondue au chocolat et un bon porto pour le retour à la maison? Question de prolonger cette belle soirée.

- Vous avez besoin de vous reposer un peu avant de repartir à neuf pour la nouvelle année? Offrez-vous une journée complète au spa favori de l’élu(e) de votre cœur agrémenté d’un massage et/ou d’un soin de son choix. Et pour terminer la soirée en beauté, quoi de mieux qu’un souper romantique dans un bon restaurant avec une excellente bouteille de vin?

Voilà dix idées cadeaux qui devraient régler votre panne d’inspiration et faire plaisir à chéri(e) pour Noël. Je vous souhaite de faire de belles trouvailles et surtout, de passer un temps des fêtes mémorable en compagnie de vos proches. Joyeuses fêtes!

Catherine Boucher,

Chroniqueuse web