Visitez la parenté en toute sécurité

Cette année, le party du jour de l'An se déroule chez tante Diane... qui habite à plus d’une heure de route de chez vous. Pour visiter la parenté en toute sécurité, soyez futé : planifiez vos déplacements.



Ce n’est pas un secret, au Québec, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes en hiver, et notre conduite doit être adaptée en conséquence. Avant de quitter la maison, il est primordial de s’informer des prévisions météorologiques afin de savoir si des avertissements ont été émis.



Méfiez-vous des avertissements de blizzards, car il s’agit des pires tempêtes hivernales. Pouvant s’étirer sur plus de six heures, le blizzard se traduit par d’importantes chutes de neige, des rafales, des vents de plus de 40 km/h, des températures en-dessous de -10 °C et une mauvaise visibilité, explique Environnement Canada. L’organisme attire également votre attention sur le fait que, contrairement à ce qu’on serait tenté de croire, la neige et la glace sont plus glissantes à 0 °C qu’à -20 °C.



Quant à la pluie et la bruine verglaçante, elles peuvent donner lieu à une tempête de verglas qui couvrira tout sur son passage. Surtout, portez une attention particulière lorsque la chaussée paraît noire et luisante : il pourrait s’agir de ce que l’on appelle la glace noire, qui se forme lorsque les températures oscillent entre 4 °C et -4 °C.



Finalement, ne prenez jamais la route si vous sentez la fatigue vous envahir. En hiver, la vigilance n’a pas de prix et vous aurez besoin de tous vos réflexes pour retourner à la maison en toute sécurité. D’ailleurs, évitez de prendre un gros repas avant un long trajet, car la digestion peut causer la somnolence. En cas de doute, passez la nuit chez tante Diane... Après tout, elle fait les meilleures crêpes au monde!