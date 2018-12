Les cantiques de Noël ou le plaisir de chanter en famille

Novembre avait à peine pointé le bout de son nez que les airs du temps des Fêtes se faufilaient déjà vers nos tympans — devenant le temps de le dire de véritables vers d’oreille. Au centre commercial, au supermarché, à la pharmacie, chez le dentiste et même chez le concessionnaire automobile... les cantiques sont partout, et ce, même si la neige, elle, brille encore par son absence!



En effet, qui ne s’est jamais surpris à fredonner nonchalamment son air de Noël favori en remplissant son panier d’épicerie! Intemporels — l’origine de certains remonte à il y a de cela plusieurs siècles — les cantiques confèrent la touche finale à l’ambiance du temps des Fêtes. Ils nous accompagnent dans notre recherche effrénée des cadeaux parfaits, dans la cabine d’essayage, dans la confection de notre sapin de Noël, dans la réalisation des petits plats du Réveillon.



Et que dire de l’aspect rassembleur des chants de Noël, qui ont le pouvoir d’unir toutes les générations dès la première note. Certains s’époumonent avec enthousiasme, alors que d’autres les accompagnent au piano, à la guitare, voire à la flûte. Dans le salon, grand-maman et grand-papa s’unissent le temps d’une valse, sourire aux lèvres, tandis que les plus petits, émerveillés, regardent le spectacle qui se déploie sous leurs yeux, tentant tant bien que mal de suivre le rythme des paroles.



Les 12 cantiques à connaître par coeur



• Petit Papa Noël

• Il est né le Divin Enfant

• Les anges dans nos campagnes

• Adeste Fideles

• Vive le vent

• Mon beau sapin

• Noël blanc

• Au royaume du bonhomme Hiver

• Promenade en traîneau

• Le petit renne au nez rouge

• Fa la la la la

• J’ai vu maman (embrasser le père Noël)