Sept résolutions pour se sentir bien

L’arrivée d’une nouvelle année est un moment propice pour s’arrêter et se remettre en question. Voici sept résolutions pour être une meilleure personne ou, à tout le moins, se sentir bien.



1. Se fixer un objectif et le réaliser. Il n’y a rien comme le sentiment d’accomplissement. Qu’il s’agisse d’arrêter une chose ou d’en commencer une autre, l’important, c’est de se fixer un seul objectif et de tout mettre en œuvre pour le réaliser.



2. Faire un don à un organisme. Argent, biens matériels, temps… donner, c’est gratifiant.



3. Voyager. Pour certains, c’est partir à l’aventure; pour d’autres, c’est s’offrir un moment de détente. Dans tous les cas, c’est l’occasion de faire le plein de souvenirs mémorables.



4. Faire le ménage. Que ce soit dans ses idées, ses finances, son cercle d’amis ou ses biens personnels, le ménage est toujours utile pour entamer l’année du bon pied.



5. Donner un coup de main. Il y a mille et une façons d’aider : déménager un ami, garder les enfants de sa sœur, faire des courses pour ses parents âgés.



6. Passer plus de temps avec ses proches. Prendre une pause des tracas du quotidien pour se rapprocher des membres de sa famille, voilà quelque chose que l’on néglige trop souvent. Et pourtant, ça n’a pas de prix.



7. Prendre soin de soi. Bien manger, bouger, se divertir, se faire dorloter… s’offrir un petit plaisir ici et là, ça fait du bien.