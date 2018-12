Célébrez Noël sous les étoiles!

Réveillonner à la belle étoile cette année, ça vous dirait? Alors, sortez votre manteau, vos bottes, votre tuque, votre foulard et vos mitaines et festoyez en plein air!

En organisant une réception à l’extérieur, vous vivrez sans aucun doute une soirée inoubliable! Vos invités et vous respirerez l’air frais en plus de profiter pleinement des joies de l’hiver. Par exemple, vous pourrez aider les enfants à façonner un bonhomme de neige, patiner sur un étang gelé, observer les étoiles, vous détendre près d’un feu, etc.

Célébrer Noël dans la nature comporte plusieurs autres avantages. D’abord, cela vous donne l’occasion de créer un décor féérique qui met en valeur votre maison, votre terrain, votre aménagement paysager, etc. Pour ce faire, il vous suffit d’installer des lumières autour de votre balcon, dans vos arbres, le long de vos allées, etc.

Il existe aussi 1001 façons de « réinventer » Noël : déposer les cadeaux sous un vrai sapin (couvrez-les bien pour empêcher la pluie ou la neige de les abîmer), servir l’apéritif derrière un bar de glace que vous aurez moulé et sculpté vous-même, griller vos pommes de terre sur la braise d’un feu plutôt qu’au four, etc.

Bref, toutes les raisons sont bonnes pour réveillonner sous les étoiles! Oserez-vous?

—————————

Pensez-y!

Pour assurer le succès de votre réveillon sous les étoiles, mettez des couvertures et des vêtements chauds à la dis¬position de vos invités. Ainsi, si l’un d’eux oublie sa tuque ou si

un enfant égare une mitaine, vous aurez tout ce qu’il faut pour assurer son confort!—————————