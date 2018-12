Noël par Laura-Élène Simard et Marie-Jade Simard, Laurence St-Pierre

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Par

Laura-Élène Simard

Bonjour, je m’appelle Laura-Élène Simard. Aujourd’hui, je vais vous parler de mon plus beau Noël.

Tout d’abord, mon plus beau Noël s’est passé quand j’avais sept ans. Nous venions de manger de la soupe. Puis, nous sommes allés nous coucher pour être en forme le soir. Une ou deux heures plus tard, ma mère est venue nous réveiller pour que nous allions nous préparer. Mes sœurs, ma mère et moi sautions dans nos belles robes brillantes. Nous nous sommes frisé les cheveux et nous nous sommes aussi maquillées. Mon père et mon frère, quant à eux, ont sauté dans leurs pantalons, chemises et nœuds papillon. Puis… ils ne se sont pas maquillés. Ha! Ha! Ha! Ensuite, nous sommes allés dans l’auto. En allant chez mon grand-père, nous chantions des chansons de Noël.

Finalement, celui-là était le plus beau Noël, mais j’en passe encore aujourd’hui, de merveilleux.

Mon plus beau Noël

Par

Marie-Jade Simard

Je me présente, Marie-Jade Simard, je suis une élève de 6e année. Je vais vous parler de mon plus beau Noël qui se déroulait en Italie, plus précisément à Venise.

Pour commencer, nous sommes partis de Bâle en Suisse, car j’habitais là-bas. Ma famille et moi avons pris l’avion en direction de Venise. Arrivés sur place, nous avons embarqué dans un taxi bateau pour nous rendre à notre hôtel. Le lendemain matin, nous sommes allés déjeuner. Ensuite, nous sommes partis voir le pont des Soupirs, un pont célèbre à Venise. Pour poursuivre, mes parents, ma sœur, mon frère et moi sommes allés visiter la cathédrale St-Marc. C’était magnifique! Le jour suivant, nous avons pris le bateau pour nous rendre à Murano, une île juste à côté qui est spécialisée dans la fabrication du verre. Nous avons fait le tour de l’île et nous sommes rentrés dans les magasins. Ma famille et moi avons acheté une cruche et des verres. De retour à Venise, nous sommes allés manger une délicieuse pizza! Miam! Le dernier jour de notre voyage, nous avons fait de la gondole, un petit bateau. Nous avons vu le père Noël et il nous a donné un cadeau. Au retour de mon voyage, nous étions le 25 décembre et nous avons déballé nos cadeaux qui étaient restés à la maison!

Pour finir, j’ai adoré ce Noël. C’est un merveilleux souvenir dont je vais toujours me rappeler. J’espère que vous passerez aussi un superbe Noël!

Joyeux Noël à vous !

Mon plus beau Noël

Par

Laurence St-Pierre

Je me nomme Laurence St-Pierre, élève en 6e année, à l’école Joly. Je vais vous décrire mon plus beau Noël qui s’est déroulé l’année passée.

Tout d’abord, sachez que mon plus beau Noël s’est passé à Pohénégamook, pendant une semaine. Je suis partie avec ma famille, puis toute la famille du côté de ma mère nous a rejoints, dans un chalet qu’on avait loué. Nous avons passé la semaine à glisser, à nourrir les chevreuils, à faire des randonnées dans la forêt et à jouer aux cartes les jours de tempête. De plus, nous avons fêté le jour de l’an au chalet, avec une multitude de bouchées que nous avions faites plus tôt dans la journée. Ça a complété notre Noël 2017-2018.

Pour finir, je vous souhaite un merveilleux Noël en famille et une bonne année!