Noël par Josué Roussel, Anabelle St-Pierre et Thomas Tardif

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël!

Par

Josué Roussel

Si je pouvais décider de mon plus beau Noël, ce serait un Noël en famille avec ma cousine. Mon oncle Michael, ma tante Vickie, mes parents, mon cousin William et papi Maurice habitent près de Rivière-du-Loup, mais ma cousine Élise, elle, réside en Gaspésie. La dernière fois que je l’ai vue, j’avais environ huit ans. J’aimerais qu’elle me fasse une surprise et qu’elle vienne à Rivière-du-Loup. Nous irions faire de la pêche sur la glace, c’est William qui nous a fait découvrir ce loisir. Nous irions patiner. Nous mangerions de la dinde et du poulet et ensuite, nous ouvririons les cadeaux. Le lendemain, quand tout le monde serait réveillé, nous déjeunerions et ensuite, nous fabriquerions une cabane dans la neige. Nous irions à notre chalet à Pohénégamook pour faire notre pêche sur la glace et pour faire un petit feu le soir. Voici mon plus beau Noël… qui ne s’offre pas dans une boite, mais bien, qui se passe en famille.

Mon plus beau Noël!

Par

Anabelle St-Pierre

Mon plus beau Noël commencera au réveillon. Nous allons d’abord accueillir tout le monde. Après, nous irons faire un fort et une bataille de boules de neige avec mes cousins et mes sœurs. Après, nous allons préparer le repas et le délicieux dessert de ma grand-maman. Puis, nous irons déballer les cadeaux, écouter un film de Noël et rire tous ensemble. Pour finir la soirée, mon père, ma tante, mon oncle, mes sœurs, ma grand-mère, mes cousins et moi allons installer des lits gonflables dans le salon. Le lendemain, on va se concocter un gros déjeuner! C’est toujours beau Noël, mais c’est surtout merveilleux de se rassembler en famille !

Mon plus beau Noël

Par

Thomas Tardif

Chez les Tardif, on a une tradition. Chaque année, ça se ressemble, mais cette fois-là, il y a eu quelque chose qui m’a marquée. C’était le jour de Noël, on était parti au chalet pour le déneiger et nous amuser. Toute ma famille était là pour nous aider. Ce que je me rappelle c’est qu’on a fait un grand fort de neige. Les murs étaient tellement gros que je ne voyais plus à l’extérieur. Après, nous sommes allés chez mes grands-parents, mes cousins et mes cousines étaient là. Je ne les avais pas vus depuis quatre mois environ, car ils habitent à Sherbrooke. Il y avait un grand sapin avec un train électrique et un petit village. Le sapin était tellement gros qu’il touchait le plafond. Nous attendions l’arrivée du reste de la famille dans le salon pour ensuite, manger une excellente pizza maison. Cette année-là, j’ai reçu le meilleur des cadeaux : que toute ma famille soit présente !