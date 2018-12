Noël par Flavie Morais et Justine Perreault

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël!

Par

Flavie Morais

Voici le plus beau Noël que je souhaiterais vivre. J’aimerais être à mon chalet pendant les deux semaines. Comme chaque année, nous patinerions sur le lac. Parfois, on ne peut pas, car la glace n’est pas assez gelée. J’aimerais qu’on puisse patiner toute la semaine et que la glace soit belle et égale. Aussi, nous ferions du ski. J’aimerais que mes amies soient là plus souvent pour faire du ski et m’amuser avec elles. Il y aurait de la belle neige qui tomberait dehors le jour de Noël. Je voudrais que nous déballions nos cadeaux le 21décembre afin d’avoir le temps d’en profiter pendant les vacances. Ce qui serait délicieux pour Noël, ce serait de manger des crêpes et du gâteau. Je voudrais recevoir une mini tablette, une guitare et des pantoufles. Ensuite, je voudrais faire de la raquette avec toute ma famille. Je voudrais faire un énorme fort de neige avec ma sœur et nous pourrions attaquer mon frère Hahaha! Après nos activités extérieures, nous ferions un beau feu dehors. Enfin, tout ce que je veux, pour Noël, c’est avoir du plaisir!

Mon plus beau Noël!

Par

Justine Perreault

C’était le Noël de ma seconde année du primaire. J’étais à l’Île Verte. Il y avait plusieurs personnes : ma cousine, mon parrain, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon oncle et ma tante. Nous étions bien dans la thématique de Noël avec le sapin rempli de magnifiques lumières et des décorations suspendues dans la salle à manger. Les lumières jaunes accrochées au plafond nous donnaient une ambiance chaleureuse et familiale. Tous les adultes se parlaient à la table tandis que les enfants jouaient dans la neige sur le grand terrain vaste. Ensuite, nous avons mangé un succulent repas traditionnel. Un peu après, ma cousine et moi sommes allées dormir « pour que le père Noël puisse faire sa tournée ». Deux heures plus tard, nous sommes descendues pour ouvrir une tonne de cadeaux ! J’ai choisi ce Noël, car c’était le seul où presque toute ma famille était présente. C’est tellement merveilleux de se retrouver.