Noël par Ludovic Pelletier et Amélie Saucier

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon Noël préféré

Par

Ludovic Pelletier

Je m'appelle Ludovic et je vais à l'école Joly. Je suis un élève de 6e année et j'ai 11 ans. Je vais vous parler de mon Noël préféré.

D’abord, cela s’est passé quand j'avais 6 ans, la journée même du 25 décembre. Toute la famille était là. Il y avait mes cousins et mes cousines. Le matin, mon père et moi sommes allés à l'épicerie pour chercher de la nourriture pour le soir du réveillon. On a acheté de la dinde et des fruits. Le midi, ma mère a préparé le souper. Mon père et moi avons emballé les cadeaux. Le Noël se passait chez moi et j’étais très content, car ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la famille.

Ensuite, le soir, toute la famille était arrivée. J’ai regardé en dessous du sapin et il y avait un tas de cadeaux. Je pense qu'il y avait 100 cadeaux. J'ai reçu un bateau de pirate, un bâton de hockey, deux livres de hockey des Bruins de Boston et un jeu de Pokémon sur la Ds. Le réveillon, c’est ma fête préférée, car toute ma famille vient de Montréal pour fêter Noël. On parle surtout de hockey. Toute la famille prend pour les Canadiens de Montréal, mais moi, je prends pour les Bruins de Boston.

Voilà mon Noël préféré. Merci d'avoir lu mon texte.

Mon plus beau Noël

Par

Amélie Saucier

Je me nomme Amélie Saucier et je suis en 6e année, à l’école Joly. Le but de ce texte est de vous raconter comment se déroulerait mon plus beau Noël.

Pour débuter, je serais à mon chalet, au lac St-François. Ma tante, mon oncle et leurs enfants seraient venus fêter Noël avec nous. Mon parrain et son amoureuse seraient là eux aussi. Au souper, nous serions tous à table et nous mangerions une dinde de Noël. Comme dessert, une délicieuse bûche au chocolat et aux noisettes nous serait proposée. Ensuite, toute la famille se rendrait au salon pour la distribution des cadeaux. Pour terminer, nous écouterions tous un film sur le thème de Noël.

En conclusion, mon plus beau Noël serait rempli d’amour! Je vous souhaite de très joyeuses fêtes!